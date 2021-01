Sfide di creatività e letture teatrali condivise per i bambini nel weekend

L’ultimo weekend di gennaio smentisce la tradizione dei “giorni della merla” con un tempo variabile (qualche rovescio in vista per la giornata di sabato e poi sole, anche se velato, domenica 31) ma con temperature superiori alla media.

Siamo ancora in zona arancione e quindi le attività per i bambini e le loro famiglie proposte dal territorio si svolgono principalmente online, tra sfide di creatività e letture teatrali da condividere.

LETTURE TEATRALI E CONDIVISE

Besozzo: in occasione del Giorno della Memoria, biblioteca civica e Amministrazione comunale propongono a genitori e bambini “Storie di coraggio e di speranza: La stella di Andra e Tati”. Un incontro online con le autrici del libro (da cui è tratta l’omonima animazione) Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro nel pomeriggio di domenica. Letture animate tratte dal racconto saranno a cura della Compagnia Duse > Tutti i dettagli

Varese: si intitola “Letture all’ora del tè: l’amicizia”, l’incontro promosso dall’associazione Essere esseri umani per sabato 30 gennaio. Un incontro sugli albi illustrati, da condividere insieme, genitori e figli, accompagnati dall’educatrice e illustratrice Chiara Ghinassi > L’iniziativa

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo pubblicata nel giorno dell’Epifania: si intitola “I baffi del signor Dalì” > Guarda qui

Vedano Olona: la biblioteca comunale propone ai bambini tre “Storie suonate”, raccontate con voce e chitarra dalla scrittrice Giuditta Campello e dal musicista Claudio Cornelli. Tra queste “I musicanti di Brema” e un tributo al binomio fantastico di Gianni Rodari > Scopri di più

SFIDE DI CREATIVITÀ

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

Varese: online il bando per partecipare a “Cortisonici Ragazzi 2021“, la sezione del festival internazionale del cortometraggio dedicata ai piccoli registi in erba. Alla rassegna possono partecipare i lavori di massimo 15 minuti realizzati da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni da inviare agli organizzatori entro il 31 marzo > Qui tutte le info

Varese: la sezione varesina della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) chiede agli studenti delle scuole primarie e secondarie disegnare il logo del progetto “Sulle ali dei rondoni” > L’iniziativa

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana propone a bambini e ragazzi un tuffo nella fantasia, con un albo illustrato sorprendente per i più piccoli e il primo capitolo di una nuova saga ai più grandi > Scopri di più

Venegono: le storie di #Nunchi create da due giovanissime pedagogiste in pandemia per sostenere bambini e famiglie nella nuova quotidianità, sono diventate un libro. Il ricavato dell’iniziativa verrà donato al progetto della CRI #iltempodellagentilezza, per famiglie in difficoltà > Scopri la storia

MAMMA E PAPA’

Varese: la scuola dell’infanzia di Lissago ha appena dato alle stampe un libro con le ricette di Anita, da trent’anni cuoca dell’asilo. I fondi raccolti saranno destinati al sostengo delle iniziative didattiche e formative della scuola, da sempre attenta all’alimentazione di qualità > Leggi di più

Asti: c’è tempo sino al 1 febbraio per iscriversi a “Un’arca di libri -Crescereleggendo 2021″ la rassegna promossa dalla Biblioteca Astiense, con 8 incontri per genitori e docenti. Rodari, psicologie ed ecologia tra i temi affrontati > Leggi di più

Luino: la luinese Beatrice Sapori è referente territoriale di Parto positivo e Babybrains, la filosofia che intreccia osservazione e neuroscienze per accompagnare futuri e neo genitori nel loro ruolo > Scopri di più

Azzate: riapre negli spazi dell’associazione Mamme in cerchio di via Volta lo Stendipanni, il mercatino a sostegno della maternità in cui è possibile trovare abbigliamento, giochi e attrezzatura per bambini usati ma in ottimo stato. Ogni lunedì, mercoledì e sabato mattina e nel pomeriggio di giovedì > L’articolo

Bonus e contributi: il fine settimana può essere l’occasione giusta per prendersi qualche minuto di tempo per leggere con calma la Guida ai diritti, bonus e contributi riconosciuti alle famiglie nel 2021 > Leggi qui

Per tutti: viaggi spaziali, ricette di cucina e letture all’ora del tè. in questo fine settimana tra nuvole e sole con diversi appuntamenti on line > Cosa fare nel weekend