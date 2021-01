Storie e disegni nel weekend dei bambini, tra fuoco e ghiaccio

A prescindere dal colore deciso dall’ultimo atteso Dpcm per la Lombardia, questo weekend di metà gennaio offre alle famiglie e ai bambini tutte le sfumature del fuoco (quello del tradizionale Falò di Sant’Antonio che arriveranno in ogni casa via web), e il fascino del ghiaccio, con le temperature che scendono di nuovo sotto lo zero, nonostante il sole di un cielo prevalentemente sereno.

Le attività adatte alle famiglie spaziano dalle passeggiate, meglio se nelle ore centrali della giornata e in luoghi non troppo frequentati, a giochi (come il palio) e attività da condividere insieme, genitori e figli, al calduccio di casa, scegliendo magari tra spettacoli, laboratori o letture proposti sul web da enti e associazioni del territorio (eventi spesso gratuiti per cui è però richiesta la prenotazione).

STORIE E SPETTACOLI

Cantello: in programma per sabato pomeriggio “Mangerei volentieri un bambino”, il primo di tre appuntamenti per bambini promossi per gennaio dalla biblioteca civica in collaborazione con la narratrice e attrice Betty Colombo > Leggi di più

Orino: la competizione tradizionale del Palio dei quattro cantun si svolgerà domenica online con un quiz per i residenti di ogni età che vogliano partecipare al gioco e sostenere il loro Cantun > L’iniziativa

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo pubblicata nel giorno dell’Epifania: si intitola “I baffi del signor Dalì” > Guarda qui

Vedano Olona: la biblioteca comunale propone ai bambini tre “Storie suonate”, raccontate con voce e chitarra dalla scrittrice Giuditta Campello e dal musicista Claudio Cornelli. Tra queste “I musicanti di Brema” e un tributo al binomio fantastico di Gianni Rodari > Scopri di più

CREATIVITÀ

Varese: la sezione varesina della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) chiede agli studenti delle scuole primarie e secondarie disegnare il logo del progetto “Sulle ali dei rondoni” > L’iniziativa

Varese: online il bando per partecipare a “Cortisonici Ragazzi 2021“, la sezione del festival internazionale del cortometraggio dedicata ai piccoli registi in erba. Alla rassegna possono partecipare i lavori di massimo 15 minuti realizzati da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni > Qui tutte le info

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi GiocoLab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto svelati in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini questa settimana propone due albi illustrati. Il primo, da leggere con i genitori, aiuta i più piccoli ad esorcizzare al paura, il secondo invece gioca tra lingua italiana e dialetto genovese e mostra così come sbloccare una situazione, per tornare a veleggiare > Scopri di più

Ebook: i racconti scritti per i propri bambini e pubblicati con lo pseudonimo Ann Sepolveda dall’autore Alessandro Antonacci “Favole per bambini intelligenti” conquistano il web > Scopri di più

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPA’

Azzate: riapre negli spazi dell’associazione Mamme in cerchio di via Volta lo Stendipanni, il mercatino a sostegno della maternità in cui è possibile trovare abbigliamento, giochi e attrezzatura per bambini usati ma in ottimo stato. Ogni lunedì, mercoledì e sabato mattina e nel pomeriggio di giovedì > L’articolo

Bonus e contributi: il fine settimana può essere l’occasione giusta per prendersi qualche minuto di tempo per leggere con calma la Guida ai diritti, bonus e contributi riconosciuti alle famiglie nel 2021 > Leggi qui

Per tutti: gli eventi digitali proposti tra Varese e provincia rimandano alle tradizioni, tra palio e falò, o raccontano il presente con lo sguardo proiettato al futuro, come il film di VareseNews DigitalLife > Cosa fare nel weekend