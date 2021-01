Tra un concerto, un falò e un (gran bel) film è in arrivo in weekend

Le previsioni ci avvertono che sarà un fine settimana dalle temperature polari e viste le restrizioni meglio organizzare il weekend a casa con gli appuntamenti digitali e in diretta sui social. Il Falò di Sant’Antonio a Varese ci sarà ma solo in diretta Facebook anche su VareseNews, a proposito ci avete già mandato il vostro desiderio?

METEO

PREVISIONI – Weekend bello, ma massime e minime in calo. Per i prossimi giorni generalmente sereno su tutta la regione. Asciutto. Freddo con temperature massime e minime in calo. Estese gelate all’alba – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – La tradizione di Sant’Antonio continua, ma festa e falò saranno in streaming. Da oggi – martedì 12 gennaio – i Monelli della Motta in collaborazione con il Comune di Varese, garantiscono una settimana di video online per festeggiare la ricorrenza. “Nemmeno la guerra aveva fermato il falò” – Leggi l’articolo

VARESE – Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco (anche quest’anno) ci pensa Varesenews. Anche quest’anno Varesenews mette in campo il “servizio emergenze bigliettini”: scrivetelo nel modulo, butteremo noi i vostri desideri nel fuoco della pira – Leggi l’articolo

ORINO – Orino si colora per il Palio dei quattro Cantun. L’edizione 2021 della manifestazione si svolgerà online domenica 17 gennaio con un quiz sui social. La bandiera del vincitore sventolerà sul Municipio – Leggi l’articolo

CINEMA E TV

EVENTI – Due appuntamenti “al cinema” con DigitaLife e Giacomo Campiotti. VareseNews e Filmstudio 90 propongono due appuntamenti virtuali dedicati al cinema in cui si potranno vedere due pellicole e commentarle con i registi – Leggi l’articolo

VARESE – Andrea Ravo Mattoni e la sua street art su Prime Video. Lo street artist varesino è tra i protagonisti del documentario firmato dal regista Davide Cisterna e disponibile sulla piattaforma internazionale – Leggi l’articolo

ARTE

INCONTRI – Una piccola città e la grande arte contemporanea: una “incredibile storia”, a Gallarate. Domenica 17 gennaio Emma Zanella racconta in un incontro online la nascita del Premio Arti Visive nel 1950, la Galleria d’arte moderna, l’evoluzione fino al museo Maga – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Un corso on line per diventare artisti con Auser e Spazio Incontro Arti. Il corso on line è aperto a tutti ed è gratuito. Tre incontri per partire da un foglio bianco e imparare i rudimenti del disegno – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – Un video per non dimenticare la cultura, i suoi luoghi e chi la fa vivere. Da mesi i lavoratori della cultura e dello spettacolo vivono sospesi nel tempo e nello spazio, in attesa di poter tornare a nutrire gli spettatori della loro arte e di far ripartire un importante indotto economico – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Appuntamento con la musica classica per la stagione dell’Università dell’Insubria. Il concerto ci sarà venerdì 15 gennaio alle ore 17 sulla pagina Facebook dell’ateneo – Leggi l’articolo

LIBRI

CANTELLO – La biblioteca porta nelle case “I racconti del sabato”. Nei pomeriggi di sabato 16 e 23 gennaio la narratrice Betty Colombo interpreterà in diretta Zoom tante storie per bambini e ragazzi – Leggi l’articolo

RECENSIONI – “Tre estati”, l’amore oltre la chat. Se l’intenzione è pura nel cuore di chi agisce, non ci sono barriere che possano impedire la costruzione di un amore. Il nuovo romanzo di Tommaso Pietri – Leggi l’articolo

Foto da Pixabay