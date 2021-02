Anticipata alle 15.00 la gara della Pro Patria contro Renate

Cambio di programma per la Pro Patria. C’è infatti una variazione di qualche ora per la gara in programma domenica 14 febbraio allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio tra i tigrotti e i brianzoli.

Il fischio d’inizio è stato anticipato: dalle ore 17.30 alle ore 15.00.

C’è molta attesa per questa sfida di alta classifica: la Pro Patria vuole continuare la striscia positiva per rimanere nei piani alti della classifica, i nerazzurri invece cercheranno di mantenere il primo posto del Girone A.

All’andata – a Meda lo scorso 18 ottobre – le pantere brianzole vinsero 1-0 su rigore mentre la Pro Patria sbaglio un penalty con Bertoni.