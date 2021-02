Il concerto dei giovani per l’organo di Brinzio da restaurare

Ci hanno messo il cuore, ma soprattutto le mani, per costruire musica.

Tutto per un fine nobile: l’organo Maroni-Biroldi della Parrocchiale, risalente a fine ‘800, ha bisogno di restauri.

Dunque i ragazzi del piccolo paese hanno voluto realizzare un piccolo concert in chiesa per sensibilizzare l’argomento.

«Un breve omaggio musicale dei nostri ragazzi per il restauro dell’organo della chiesa parrocchiale SS.Pietro e Paolo di Brinzio», spiegano da Brinzio.

La sonata è stata organizzata anche in memoria del caro Mario Vanini organista in questa chiesa per ben 47 anni.