Fragilità psicologica da lockdown, stasera un incontro online per parlarne

Fragili. Confusi. Impauriti. Stanchi di una situazione che sta impattando sulla vita di tutti.

L’emergenza Covid ha messo a dura prova l’equilibrio di tutti noi, provati dall’isolamento e dalle restrizioni che hanno modificato le nostre giornate.

Per riflettere su questa condizione e poter avere qualche consiglio su come affrontare al meglio questo momento particolare, questa sera il comune di Cairate offre ai suoi cittadini un servizio importante.

Sulla pagina Facebook del comune, infatti, a partire dalle 20.30 sarà possibile assistere ad una diretta con la dottoressa Angela Gambirasio, psicologa ed esperta di counseling e self empowerment dell’Università Statale di Milano.

La dottoressa Gambirasio approfondirà il tema delle strategie di sopravvivenza psicologica per affrontare la pandemia, aprendosi alle domande del pubblico e cercando di arricchirlo con consigli e riflessioni.

“Cosa è cambiato con il lockdown? Come possiamo continuare a vivere una socialità così diversa e meno fisica? Cosa possiamo fare per sconfiggere la paura di ammalarci o di non trovare un lavoro?”: questi alcuni degli interrogativi che verranno approfonditi.

L’Amministrazione comunale cairatese – che da inizio pandemia ha sempre puntato i riflettori sulla necessità di parlare apertamente della fragilità mentale da lockdown – grazie a questa serata cercherà di fornire risposte concrete ai cittadini, aiutandoli grazie alla consulenza di un esperto.