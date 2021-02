Guasto alla stazione di Luino, ritardi anche su Saronno e Como

Il treno 25303 che doveva partire da Luino in direzione Milano sulla linea Luino-Gallarate-Milano viaggia con 17 minuti di ritardo per le conseguenze di un guasto che si è verificato nella stazione di partenza risolto dal personale di bordo. E per esigenze di circolazione di Rfi il treno 25324 “Gallarate-Luino” ha viaggiato con 11 minuti di ritardo.

Il treno 24917 lungo la linea Saronno-Sregno-Milano-Albairate viaggia con 12 minuti di ritardo perché necessario prolungare i controlli tecnici che precedono la partenza del treno.

Sul Como-Saronno-Milano la corsa 2113 non è stata effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria al convoglio in deposito.