Incidente con ribaltamento sulla strada tra Tradate e il Pianbosco

Incidente stradale con ribaltamento sulla strada tra Tradate e il Pianbosco, sulla strada per Castelnuovo Bozzente.

Sul posto sono intervenuti mezzi del 118 in codice rosso e vigili del fuoco.

È stata soccorsa una donna di 33 anni, portata in ospedale in codice giallo (che significa: con traumi o ferite, ma non in pericolo di vita).