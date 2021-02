La Varesina ginnastica e scherma lancia l’Sos: “Siamo in difficoltà, aiutateci”

«L’esercizio 2020 si è da poco concluso e mai come quest’anno è stato doloroso dover riscontrare che le previsioni fatte si siano dimostrate veritiere, prendendo atto di come la situazione finanziaria della nostra Società sia in grave difficoltà».

Comincia così l’appello lanciato dalla Società varesina di ginnastica e scherma: «È noto come le nostre porte, che nella storia sono sempre state aperte al mondo della sport nella sua massima espressione, siano rimaste tali solo parzialmente in questi lunghi mese e nonostante questo sforzo, nulla è cambiato. Abbiamo messo in atto tutte le strategie possibili, chiedendo contributi, attendendo ristori irrisori ma questo non è bastato. Questa Società rappresenta uno dei sodalizi più antichi e gloriosi d ‘Italia nato nel 1878 e ha visto crescere intere generazioni di campioni con il suo motto che da sempre ci rappresenta: “Forza per la Libertà”».

«E’ proprio quella Libertà che ha sempre permesso a tutti gli atleti, di diverse disciplina sportive, di vivere lo sport ricercando sempre il meglio. Sport che è disciplina di vita, aggregazione sana, competizione, confronto, crescita, risultati e anche sconfitte. La nostra Sede è anche la tua Sede. E’ quella che ti permette di allenarti e di respirare quell’ aria che solo tu, come atleta o come ginnasta, sai quanto significa per te», continuano dalla società sportiva.

«E’ il luogo nel quale i Genitori lasciano i propri figli ben consapevoli di “depositarli” al sicuro.

E’ un luogo di aspirazioni e di sogni e di tanta realtà quotidiana. Non puoi pensare di non ritrovare più tutto questo e di permettere che tutto venga cancellato. Abbiamo bisogno di aiuto e da parte di tutti. Da chiunque calpesti le scale per entrare, da te che arrampichi, da te che sollevi pesi, da chi volteggia, da chi pratica arti marziali, dai tuoi amici, da tutte le persone che conosci e che decideranno di credere, come noi, che“ Non possiamo arrenderci“. La Varesina non può piegarsi così senza lottare. Abbiamo deciso di attivare una campagna di raccolta fondi, di far salire la nostra voce attraverso gli organi di stampa.

«Un oceano è fatto di piccole gocce e tu sei una di queste. Aiutaci perché il domani è un diritto per tutti, per i bambini, per i ragazzi, per gli adulti, per gli istruttori, per tutti, nessuno escluso.

Se puoi, aderisci alla raccolta fondi inviando un tuo contributo volontario sul nostro corrente, seguici sulla pagina FB e condividi le nostre iniziative di crowfunding».