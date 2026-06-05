Calcio e amicizia a Biumo Inferiore per ricordare Matteo Siku

Un torneo di calcio a sette per ricordare Matteo Siku, la sua gioia di vivere e la sua grande passione per lo sport. Sabato 27 giugno l’oratorio di Biumo Inferiore, a Varese, ospiterà la prima edizione della “Matteo Memorial Cup”, una giornata di sport e condivisione organizzata dagli amici e compagni di classe del giovane scomparso prematuramente l’8 aprile 2026. L’evento, aperto a tutte le squadre che desiderano iscriversi, nasce dal profondo desiderio di trasformare il dolore per la perdita in un momento di festa, spensieratezza e comunità, proprio nello stile che caratterizzava il ragazzo, affettuosamente chiamato “Teo”.

Un calcio al dolore nel segno dell’amicizia

L’iniziativa prende vita nei luoghi in cui Matteo è cresciuto e ha tirato i primi calci al pallone. Gli organizzatori hanno voluto creare un appuntamento calcistico che potesse unire la comunità locale e tutti coloro che lo hanno conosciuto, celebrando i valori dell’amicizia e della solidarietà. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 9:00 della mattina, e le partite si susseguiranno per tutta la giornata sul campo del centro giovanile varesino di piazza Ventisei Maggio.

Le parole dei compagni di classe

L’affetto dei compagni e il senso profondo del torneo sono racchiusi nelle parole commosse di chi ha condiviso con lui i banchi di scuola e i momenti di svago: «L’8 aprile 2026 abbiamo perso una persona davvero speciale: non solo un compagno di classe, ma un amico sincero – il ricordo commosso degli amici e compagni di classe –. Sempre pronto ad aiutare gli altri e a regalare un sorriso, Teo era una presenza autentica e preziosa nella vita di tutti noi. Matteo se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto che nessuna parola potrà mai colmare. Eppure, nonostante la sua assenza, il suo ricordo continua a scaldare i nostri cuori».

Un appuntamento destinato a crescere

L’obiettivo degli organizzatori va oltre la singola giornata di sport: la volontà è infatti quella di radicare la manifestazione nel calendario degli eventi cittadini, creando un appuntamento fisso per la città giardino capace di trasmettere i valori positivi dello sport. «Era un ragazzo solare, che amava vivere ogni momento con entusiasmo e intensità – proseguono i compagni di classe – e insieme a lui abbiamo condiviso esperienze e ricordi che porteremo sempre con noi. Da questo affetto nasce il desiderio di organizzare un momento di incontro che sappia trasmettere spensieratezza, gioia e divertimento, proprio come lui sapeva fare. Per celebrare il suo amore per il calcio e per l’amicizia, abbiamo deciso di organizzare questo torneo in uno dei luoghi in cui è cresciuto. Il nostro desiderio è che questo torneo diventi un appuntamento ricorrente, affinché Matteo possa continuare a vivere nei nostri cuori e anche in quelli di chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo».

Informazioni e iscrizioni per il torneo

Le iscrizioni per la “Matteo Memorial Cup” sono ufficialmente aperte per tutte le formazioni di calcio a 7 che desiderano aderire. Il costo di iscrizione è fissato a 100 euro per squadra. Sono previsti premi in denaro per le prime tre classificate: 250 euro per la squadra vincitrice, 150 euro per la seconda e 100 euro per la terza sul podio. Per registrarsi è possibile inquadrare il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento, oppure contattare gli organizzatori tramite il numero di telefono 331-1711179 o attraverso la pagina Instagram ufficiale @matteo.memorialcup.