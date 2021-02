“A lume di CANdela” con gli amici del canile

Dopo “Facciamo rete per cani”, la raccolta fondi tenutasi ad Ottobre a sostegno del Canile di Varese, la Lega Nazionale per la difesa del cane ci stupisce con una nuova iniziativa online.

L’evento, “A lume di CANdela”, si terrà sabato 12 febbraio, su piattaforma Zoom, dalle 18:30 alle 20:00. Lo Chef Marco Dossi e il suo team spiegheranno alle persone collegate in videocall gli ingredienti e la preparazione del menù interamente vegano scelto per la serata. Una cena diversa dal solito, per un San Valentino anticipato vissuto nello spirito di una cucina totalmente cruelty free.

“La raccolta fondi è andata oltre alle nostre aspettative” afferma Alessandra Calafà riguardo alla raccolta fondi “L’obiettivo che volevamo raggiungere ammontava a 1.200 euro, ma grazie alle tante adesioni siamo riusciti a raggiungere 10000 euro totali”, che i responsabili del canile hanno investito nella sistemazione dell’attuale struttura.

“Adesso proponiamo un evento legato alla cucina, maanche al nostro lavoro al canile, poiché con la quota di iscrizione di 25 euro, acquisteremo l’equivalente di quattordici pasti per i nostri cani. Nulla è scontato nella cura dei nostri animali, soprattutto se pensiamo che molti di loro devono seguire diete particolari, per le quali è necessario del cibo specifico”.

Per partecipare all’iniziativa o per avere maggiori informazioni è necessario contattare l’associazione tramite mail (info@legadelcane-va.it) oppure telefonando al numero 3455787300.

Una proposta nuova nel panorama degli eventi online, con la speranza di avvicinarsi sempre di più alla costruzione di una nuova casa più adeguata per gli ospiti del canile della nostra città.