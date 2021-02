Musica, arte e contest gli ingredienti del weekend

Le previsioni del tempo non illuminano il fine settimana che sarà con pioggia e nuvole. Gli eventi in presenza o sul web spaziano dalla musica rock a classica, dall’arte moderna a quella contemporanea passando per la cultura greca o la tradizione della Candelora.

METEO

PREVISIONI – Fine settimana con acqua e cielo grigio. Piovaschi e umido in un weekend che non lascia intravvedere la primavera. Tregua lunedì, poi ancora brutto – Leggi l’articolo

EVENTI

VARESE – Cyberbullismo, un fenomeno virale? Se ne parla all’Università dell’Insubria. Nella Giornata nazionale contro il bullismo, sabato 6 febbraio, l’ateneo organizza un evento on line, dalle 9.30 alle 13. Sarà un’occasione di riflessione interdisciplinare e aggiornata – Leggi l’articolo

VARESE – Il liceo Cairoli celebra la cultura greca e la sua eredità. Si svolgerà on line, sabato 6 febbraio, la terza edizione di un evento che vede protagonisti gli studenti del Cairoli impegnati a far conoscere una civiltà senza tempo – Leggi l’articolo

VARESE – Niente eventi, ma la tradizione della “benedizione del pancione” resiste per la candelora di Varese. La tradizione è conservata con le celebrazioni dedicate in parrocchia e il santuario della Schiranetta aperto per la visita personale. Gli orari di domenica 7 – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – Primo grande concerto del 2021 per la stagione musicale dell’Università dell’Insubria con il maestro Iannone. Sarà un pianoforte Fazioli gran coda ad attendere il maestro Pasquale Iannone venerdì 5 febbraio alle 17. Concerto a porte chiuse trasmesso in diretta streaming – Leggi l’articolo

MUSICA – Tributo a Vasco Rossi, torna la musica live da iComHub a Turate. Domenica 7 febbraio, gli Area Vasco presentano il primo live dopo le chiusure imposte dalle regole per prevenire il contagio: inizio concerto alle 13 e pranzo fronte palco – Leggi l’articolo

GALLARATE – Le chitarre di Marina Moro e Matteo Vigato nel nuovo concerto del conservatorio di Gallarate. Nono appuntamento online “Virtuose e virtuosi in virtuale”, con i musicisti del conservatorio Puccini – Leggi l’articolo

MENDRISIO (CH) – “Di sogni e d’amore”, secondo appuntamento con i concerti di Musica nel Mendrisiotto. Domenica 7 febbraio alle 11 il secondo appuntamento della rassegna musicale, che potrà essere seguito in streaming sul canale Youtube dell’associazione – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – La vita e l’opera di Claude Monet in diretta Facebook con il Museo Maga. Prosegue il ciclo di incontri dedicati ai protagonisti dell’Impressionismo in attesa della grande mostra al Museo – Leggi l’articolo

VARESE – Casa Museo Pogliaghi, la bellezza è online. Prosegue il ciclo di incontri online sul Lodovico Pogliaghi e sul patrimonio custodito nei musei del Sacro Monte di Varese – Leggi l’articolo

VARESE – American Illusions in mostra alla Galleria Punto Sull’Arte. Vernissage sabato 6 febbraio dalle ore 15 alle 20. Periodo 6 febbraio – 6 marzo – Leggi l’articolo

COMO – Aspettando la riapertura, Villa Carlotta è online con laboratori ed eventi per tutti. A partire da sabato 6 febbraio, il museo e giardino botanico sul lago di Como propone un ricco calendario di appuntamenti in streaming per grandi e piccini, per celebrare l’arte, la cultura e la natura – Leggi l’articolo

LIBRI E CINEMA

EDITORIA – “Giaciture”, prima opera poetica di Edoardo Scipioni. Il poeta 27enne nativo di Busto Arsizio presenta “Giaciture”, sua prima opera che ha ricevuto segnalazioni in diversi altri premi letterari – Leggi l’articolo

OLGIATE OLONA – Olgiate Olona ricorda il centenario di Guido Ceriotti, donò 12 mila volumi su arte e musica. La Biblioteca, ospitata in alcune sale del Municipio, conserva una significativa antologia di volumi monografici e cataloghi d’arte, volumi di Architettura e Urbanistica, Scultura, Disegno e Grafica, Storia del Libro, della Fotografia e del Cinema – Leggi l’articolo

CINEMA– Il regista varesino Boriani al festival Writers #9 con Mauro Pagani e Mimmo Borrelli. Il regista nato a Luvinate sarà al festival con due lavori: venerdì 5 febbraio alle ore 21 verrà trasmesso “Fuori Onda”, un film di Boriani con Mimmo Borrelli, sabato 6 febbraio tocca a “VentiVenti”, opera di Mauro Pagani per la regia di Boriani – Leggi l’articolo

CONTEST

TEMPO LIBERO – Il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini lancia la “Reading Challenge”. La sfida di lettura – 30 libri in 360 giorni – è anche social con l’hashtag #valledeimulinichallenge2021 – Leggi l’articolo

VARESE – “Cento metri intorno a me”: il nuovo concorso del Foto Club Varese esalta la bellezza dietro l’angolo. Quarto progetto fotografico online proposto dal Foto Club Varese APS: è aperto gratuitamente a tutti gli appassionati di fotografia – Leggi l’articolo

