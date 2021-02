Tra ombrelli e calzini, storie e giochi nel weekend dei bambini

Questo primo weekend del mese, dal 5 al 7 febbraio è anche il primo di zona gialla: l’ultimo Dpcm permette alle famiglie di spostarsi fuori comune, ma questa volta sono le piogge previste dal meteo a scoraggiare le uscite delle famiglie.

Ci pensa allora il web, come ormai d’abitudine, a offrire spunti per giochi, letture e laboratori da condividere insieme, genitori e figli. A cominciare da una bella foto ai piedini, per partecipare oggi, venerdì 5 febbraio alla Giornata dei calzini spaiati: un gioco divertente che insegna il principio dell’inclusione.

LETTURE TEATRALI E CONDIVISE

Besozzo: proiettata verso San Valentino la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna che ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo appena pubblicata: si intitola “Chagall innamorato” > Leggi qui

Marchirolo: si intitola “Tutti in cantiere” l’evento promosso dalla biblioteca in collaborazione con Nati per leggere per sabato mattina e rivolto ai bambini dai 3 ai 6 > L’evento

SFIDE DI CREATIVITÀ

Gorla Maggiore: gli amici della Vigna del colle di San Vitale hanno realizzato, con l’aiuto delle GEV Valle Olona, una casetta per gli uccelli e invitano bambini e famiglie ad imitarli > Leggi qui

Arona: le attività proposte dalla biblioteca ripartono giovedì con delle letture per i bambini più piccoli (4-5 anni) seguiti dalla creazione di semplici, ma divertenti e colorati segnalibri mostruosi > L’iniziativa

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

Varese: online il bando per partecipare a “Cortisonici Ragazzi 2021“, la sezione del festival internazionale del cortometraggio dedicata ai piccoli registi in erba. Alla rassegna possono partecipare i lavori di massimo 15 minuti realizzati da ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 20 anni da inviare agli organizzatori entro il 31 marzo > Qui tutte le info

Varese: la sezione varesina della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) chiede agli studenti delle scuole primarie e secondarie disegnare il logo del progetto “Sulle ali dei rondoni” > L’iniziativa

LIBRI

Varese: appena pubblicato “Storia di un bambino al microscopio” è un albo illustrato delicatissimo, scritto dalla mamma varesina Lucia Maroni per raccontare ai bambini nati con pma il percorso della procreazione assistita, a partire dal desiderio dei genitori. perché tutti i bambini vogliono sapere come sono nati > Scopri di più

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana propone a bambini e ragazzi di tuffarsi tra le pagine dei libri è come tra le onde del mare o del lago, alla scoperta di realtà più profonde. Quella di un giallo per ragazzi e per i bambini una storia di biologia marina > Scopri di più

Venegono: le storie di #Nunchi create da due giovanissime pedagogiste in pandemia per sostenere bambini e famiglie nella nuova quotidianità, sono diventate un libro. Il ricavato dell’iniziativa verrà donato al progetto della CRI #iltempodellagentilezza, per famiglie in difficoltà > Scopri la storia

MAMMA E PAPA’

Varese: la tradizione della “benedizione del pancione” resiste per la candelora di Casbeno domenica, al santuario della Schiranetta, aperto per la visita personale > L’articolo

Varese: si intitola “Cyberbullismo, un fenomeno virale?” l’incontro promosso per la mattina di sabato 6 febbraio, nella Giornata nazionale contro il bullismo. Un’occasione di riflessione interdisciplinare con gli esperti > L’iniziativa

Gallarate: come vivono i futuri padri il periodo dell’attesa durante la gravidanza? Una risposta personale e divertente ma che fa riflettere la offre “Papà in arrivo – Diario semiserio di un marito in gravidanza” dello scrittore gallaratese Mario Pasta > L’articolo

Per tutti: tra musica, arte e contest, in questo fine settimana con pioggia e cielo grigio ma non mancano le occasioni per conoscere la vita degli Impressionisti, ascoltare la musica di un pianoforte gran coda o partecipare a una challenge > Cosa fare nel weekend