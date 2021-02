Il podcast del 18 febbraio

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste alcune delle notizie pubblicate il 18 febbraio.

Tutti in coda ad attendere il vaccino. Si è aperta con un assembramento la fase della campagna vaccinale dedicata agli over 80enni. 150 grandi anziani, ultranovantenni e centenari, sono stati convocati a partire dalle 8 di giovedì all’ospedale di varese. In due ore gli operatori sanitari hanno completato le operazioni ma prima di arrivare alla postazione, le persone hanno atteso a lungo in piede e in parte al freddo. La Direzione della Sette Laghi si è scusata per i disagi e ha ringraziato quanti, tra persone in attesa del vaccino e accompagnatori, hanno dimostrato comprensione e riconoscenza nei confronti degli operatori. Archiviata però la prima giornata di vaccinazioni per gli over 80, all’ospedale di Varese si programma la nuova tornata di venerdì 19 febbraio. Si comincerà alle 7.30 per allungare la fascia dedicata, così da permettere tempi meno contingentati. La raccomandazione, però, è quella di rispettare rigorosamente l’orario assegnato e di non presentarsi prima di 15 minuti dall’ora assegnata.

Picco di variante scozzese a Viggiù: situazione mai registrata prima

Quattordici casi di variante scozzese, non era mai successo prima. La comunità di Viggiù è stata collocata in zona rossa dopo che le indagini hanno portato alla scoperta di un cluster legato a una mutazione che non era apparsa in altre comunità italiane prima d’ora. Ats Insubria ha avviato una campagna a tappeto su tutti i residenti. Con Regione Lombardia sono allo studio i movimenti dei residenti attraverso le cellule telefoniche per capire dove potenzialmente possa essersi mosso il virus.

È partito l’hot spot tamponi rapidi a Cuveglio Contagi sorvegliati speciali a Cuveglio, e per mappare l’andamento dell’epidemia l’amministrazione comunale ha predisposto un punto tamponi rapidi alla baita Santa Maria, in tempi pre covid un’attrezzata area feste, oggi hot spot per il tracciamento. «Non è un centro fai da te, qui si può accedere in auto solo con prescrizione medica e una volta effettuato il test è possibile attendere una decina di minuti il risultato sul posto oppure ricevere un messaggio sul telefono» spiega il sindaco Francesco Paglia nel ringraziare i volontari, tra cui anche diversi medici che hanno reso possibile l’apertura del punto tamponi. In paese nell’ultimo periodo il numero dei contagi è salito, passando dai 6 positivi dei primi di febbraio agli attuali 21 casi.

L’eurodeputata di Busto Arsizio Isabella Tovaglieri ha denunciato alla Polizia Postale un canale Telegram in cui gli utenti si scambiavano video e foto di revenge porn e immagini pedopornografiche. Il gruppo conta una media di 3000 connessioni contemporanee e ben 53mila iscritti i quali, coperti dall’anonimato, si scambiano foto e video porno, oltre a informazioni sensibili che ledono l’immagine e il diritto alla privacy. L’esponente leghista ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per sapere come intende contrastare la cyber-violenza e la violenza di genere e come pensa di sensibilizzare le fasce più giovani per evitare un ulteriore incremento di questo fenomeno.

A partire da venerdì 19 febbraio, inizierà il passaggio di consegne tra Ubi Banca e Bper Banca. Si inizierà con l’installazione delle nuove insegne di Bper e si procederà con l’allestimento dei bancomat e delle aree self. Nell’operazione, che in provincia di Varese interessa quasi 70 filiali, saranno impegnati 200 uomini. Bper confida di completare l’intera operazione nell’arco di due settimane lavorative. Nella giornata di venerdì è prevista la chiusura anticipata delle ex filiali Ubi0. A dare il via alle operazioni sarà la sede storica di via Vittorio Veneto a Varese.

“Radio Enzo” ha fatto il giro del mondo. L’originale iniziativa ideata dai fratelli Favaloro per far giungere la propria voce a papà Enzo, ricoverato da più di 100 giorni in terapia intensiva, è stata apprezzata e ripresa da diversi giornali, radio e televisioni in tutta Italia, ma non solo. Grazie all’idea dei suoi famigliari, Enzo, 65 anni, riceve alcuni brani musicali, insieme agli incoraggiamenti vocali e alle ultime novità sulla vita fuori dall’ospedale. Gli possono così parlare la moglie Claudia e i figli Gianmaria, Chiara, Riccardo e Carolina, in attesa che torni a casa. L’iniziativa, raccontata da SaronnoNews e da VareseNews, è stata ripresa da diversi programmi radio e tv, da quotidiani e settimanali fino ad arrivare alla BBC WORLD e alla tedesca ZDF. Ci sono anche tante richieste di contatti di aziende private che propongono di allargare e sostenere l’iniziativa.

Ronny è ormai da un po’ di tempo al canile di Varese: è un cane tranquillo ma un po’ diffidente, attaccato agli umani, forse non troppo adatto a famiglie rumorose o con bambini, ma perfetto per fare compagnia a persone tranquille. Il “bel biondino” però non è stato ancora adottato: è nato nel 2014), è un incrocio spitz dal pelo fulvo e di taglia media. Se deciderete di portarvelo a casa, sarete pure complici di una iniziativa curiosa: pare infatti che un operatore del canile abbia annunciato “Se lo adottano, mi tingo i capelli di rosa”

