Varese troppo soft in avanti, in difesa brilla ancora Parpinel

SIAULYS 6 – Praticamente inoperoso, sul gol non sembra avere colpe. Un paio di uscite con buon tempismo e nulla più.

QUITADAMO 6 – Prova alla fine positiva all’esordio in biancorosso. In partenza è un po’ altalenante, col passare dei minuti però prende le misure agli avversari e completa un match sufficiente.

(Polo s. v. – 10′ senza segnalazioni)

PARPINEL 7 – Per trovare una sbavatura nella sua partita bisogna contestargli un rinvio sbirulo. Cioé niente, nel senso che per il resto è sempre precisissimo nelle chiusure e negli interventi, anche quando l’Imperia si distende in velocità.

MAPELLI 6,5 – Qualche leggera incertezza che lo differenzia dal compagno di reparto, però ancora una volta la sua è una prova inappuntabile.

MARCALETTI 5,5 – Pomeriggio così e così: qualche bello spunto ma anche qualche difficoltà nel gestire la situazione. Non una bocciatura, ma si poteva fare meglio.

ROMEO 6 – Meno tonico di altre volte, però è autore di una prova lineare senza acuti ma anche senza mancanze. Forse ha bisogno di un pizzico di riposo.

GAZO 6,5 – Solita presenza totale in mezzo al campo. Recupera, picchia, gestisce e a un certo punto inventa un assist morbido che Minaj non sfrutta. Provano a farlo innervosire e un po’ ci riescono, però conclude con un solo giallo.

(Rinaldi 5,5 – Altro biancorosso all’esordio, piace per come si va a prendere i palloni in regia, però deve registrare il piede e l’intesa con i compagni. Impressione comunque positiva).

OTELE’ 6 – Delle tre mezze punte è la più vivace, anche se qualche ingenuità “cancella” i guizzi positivi. Esce molto presto e forse è il segno che la benzina oggi era davvero poca.

(Mamah 6 – Si fa vedere in qualche occasione senza però riuscire a innalzare il livello della squadra).

CAPELLI 5,5 – La volontà non manca, i risultati sì. Qualche spunto qua e là, ma anche una prova discontinua nel quale non arriva mai la gemma che ci si aspetta.

MINAJ 5,5 – Forse anche 5, perché se c’è un biancorosso che ha due palle buone negli ultimi 20 metri è lui. Però in entrambi i casi non riesce a dare forza al pallone. Una volta passi, due sono troppe.

(Negri 5,5 – Se ha davvero commesso fallo al 33′ – quando l’azione prosegue con una mezza papera del portiere – non è perdonabile perché il suo intervento era lontano dalla palla. Segna due volte a gioco purtroppo fermo).

DELLAVEDOVA 5 – Prova in avvio a essere pimpante, ma dopo che perde i primi duelli non riesce ad avere lo smalto giusto e va in continuo calando. Di fatto, là davanti, il Varese non ha mai un appoggio sicuro.

(Ebagua 5,5 – Comunque meglio di Dellavedova, perché incute timore ed è sempre aggressivo. La porta però rimane un miraggio anche per lui).