I voti della Pro Patria: giornata “no” per tanti

Sconfitta allo “Speroni” per la Pro Patria, che dopo 11 risultati utili di fila cade 2-0 in casa contro la Pergolettese. Giornata storta per i tigrotti e voti positivi per pochi di loro.

PAGELLE

MANGANO 5,5; Un po’ troppo compassato in occasione dei due gol avversari

MOLINARI 5,5; Cose buone ma anche tante sbavature, ancora acerbo

LOMBARDONI 6; I suoi lanci lunghi sono per gran parte della partita una delle poche armi a disposizione

SAPORETTI 5,5; Anche lui non al massimo della forma (31’ st Castelli sv);

COTTARELLI 5; Oggi non riesce quasi mai a rendersi utile

NICCO 6; Un tempo nel quale si vede che è stanco, non ha la consueta lucidità (15’ st Le Noci 5,5 non può ribaltare una partita da solo, ci prova poco) ;

FIETTA 5,5; Assenti la sicurezza e la solidità che lo caratterizzano. Ha probabilmente ancora dei postumi (mentali) da smaltire dall’infortunio (1’ st Bertoni 6,5 Accende parzialmente la luce. Quando i tigrotti sono pericolosi è perché c’è il suo zampino) ;

GALLI 5,5 Anche per lui un primo temp da incubo, non riesce a trovare punti di riferimento (1’ st Brignoli 5,5 prova a mettere gamba e muscoli, ci riesce solo a metà);

PIZZUL 6; Bene in copertura ma in avanti non riesce a metterci del suo

KOLAJ 5 Non pervenuto (1 st Latte Lath 5,5 Sgomita e corre, troppe volte a vuoto);

PARKER 5,5; Non riesce a dare il suo consueto contributo in termini di aiuto alla squadra