Zuffa in centro a Varese sabato pomeriggio

Sono volati schiaffi e parole grosse sabato pomeriggio fra via Milano e via Morosini a Varese per una zuffa che ha rischiato di degenerare se non fossero state le sirene delle auto delle pattuglie a far disperdere i gruppi di giovanissimi.

Siamo nella zona fra le stazioni del capoluogo il centro città.

Due ragazze appartenenti ad altrettante compagnie si sfidano e vengono alle mani, con l’intervento a supporto dei gruppi di coetanei.

Partono spintoni, qualche colpo e viene chiamata la polizia. Sul posto accorrono le volanti e le macchine della Locale quando è oramai tutto finito.

Non è il primo episodio del genere che si segnala in questi mesi e senza arrivare agli accessi della maxi rissa di Gallarate con feriti, anche a Varese in più di un’occasione spesso giovanissimi vengono alle mani per un nonnulla, spiegano gli agenti abituati ad affrontare la strada.