5 ragioni per approfittare del noleggio a lungo termine e le migliori offerte

Una volta il possesso dell’auto era scontato, oggi la società è cambiata e il noleggio a lungo termine (NLT) è diventato un’opportunità sempre più apprezzata e una vantaggiosa alternativa all’acquisto. Ma quali sono le 5 principali ragioni che dovrebbero portare alla sottoscrizione di un contratto di NLT e dove trovare le proposte più competitive?

Addio rischio di svalutazione. La perdita di valore dell’auto è rapida e pressoché inevitabile, ma con il noleggio a lungo termine non è più un problema che riguarda l’automobilista. Scegliendo formule contrattuali senza anticipo, per approfittare del noleggio non è necessario affrontare alcuna spesa iniziale. Basta sostenere solo il canone mensile. Niente più spese impreviste. Sarà la società di noleggio a gestire situazioni straordinarie, dai sinistri alle riparazioni. Flessibilità per trovare la formula perfetta per le proprie esigenze. Scegliendo il noleggio, l’automobilista può modificare, quando ne ha bisogno, durata e chilometri previsti a livello contrattuale. Il noleggio a lungo termine può condurre a un risparmio che oscilla dal 15 al 25%, a seconda dell’utilizzo dell’auto, frequenza di cambio del veicolo e profilo dell’automobilista.

Ma dove trovare le offerte più competitive? Per ottimizzare le opportunità di risparmio e i vantaggi assicurati dal noleggio a lungo termine conviene affidarsi alle migliori società specializzate. Tra queste figura senza dubbio Auto No Problem, realtà con esperienza decennale nel settore automotive e una cultura aziendale incentrata sulle esigenze del cliente.

Una proposta di cui fanno parte veicoli green (incluse auto ibride ed elettriche) e i principali marchi del mondo dell’automotive: Alfa Romeo, Audi, Fiat, Jeep, Mini, Peugeot, Land-Rover, Volkswagen, Volvo, Ford e tanti altri. Per quello che riguarda, in particolare, il BMW Noleggio Lungo Termine viene presentata un’ampia gamma di veicoli: berline, SUV, cabrio, coupé, monovolume, utilitarie, eccetera.

Ci sono i modelli Serie 1, Serie 3, Serie 5 e Serie 7, ma anche Serie 2 Coupé, Serie 4 Coupé e Serie 8 Coupé. Nell’ambito invece delle utilitarie è sempre più apprezzata la city car Full-Electric I3, la soluzione perfetta per chi è attento alla mobilità sostenibile.

A questi s'aggiungono numerose opzioni ibride, come ad esempio Serie 3 Touring Hybrid, X1 Hybrid e Serie 2 Active Tourer Hybrid.