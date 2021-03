Sanremo 2021, seconda serata: con Ibra anche Laura Pausini ed Elodie

Dopo la serata inaugurale, questa sera si riprende la lunga kermesse del festival di Sanremo, che viene seguita da una grande parte dei telespettatori italiani.

Malgrado le polemiche infatti , la prima puntata di Sanremo 2021 è stata seguita da una media di 8 milioni 363 mila spettatori, pari al 46,6% di share. In particolare, la prima parte ha raggiunto 11 milioni 176 mila (pari al 46,4%), la seconda parte 4 milioni 212 mila (47,8%). Il picco d’ascolto è stato registrato alle 21.46 con la presentazione di Diodato da parte di Amadeus e Fiorello che è stata seguita da 13 milioni 950 mila persone.

IL “MENU’” DI MERCOLEDÌ

Oltre al cast fisso, che vede per l’edizione 2021 la presenza di Fiorello e Achille Lauro, tornerà, in collegamento, Zlatan Ibrahimović. Ospite d’onore della serata, Laura Pausini. Ad affiancare il direttore artistico alla conduzione, invece, ci sarà Elodie.

Tra gli altri ospiti, Il Volo con Andrea Morricone in un omaggio al Maestro, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella con un “happening” di grandi successi sanremesi, Gigi D’Alessio, l’appena riabilitato sportivo Alex Schwazer e la calciatrice Cristiana Girelli. Ospiti anche per Achille Lauro con il suo secondo “quadro”, vedrà stasera la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Ad aprire la serata sarà, ancora una volta, la gara tra le Nuove Proposte.

I 4 Artisti che vedremo stasera sono, in ordine di esibizione, Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty e i Dellai. Le canzoni dei “giovani” saranno votate dalla Giuria Demoscopica (per il 33%), dalla Giuria della Sala Stampa (per il 33%) e dal pubblico tramite Televoto (per il 34%). I primi due in classifica saranno i brani che accederanno alla quarta serata insieme ai vincitori della serata di ieri, Folcast e Gaudiano, durante la quale andrà in scena la finale della sezione Nuove Proposte.

Ascolteremo poi le altre 13 canzoni delle 26 in gara nella sezione Campioni.

Queste ultime saranno votate dalla Giuria Demoscopica, e al termine della serata verrà stilata una classifica congiunta di tutte le 26 canzoni in competizione nella gara dei “big”.

Ecco i Campioni, in ordine di esibizione:

Orietta Berti

La Rappresentante Di Lista

Lo Stato Sociale

Bugo

Gaia

Willie Peyote

Malika Ayane

Fulminacci

Extraliscio

Ermal Meta

Gio Evan

Irama (In video, perchè in quarantena preventiva)

Random