Scatta la C Gold: le varesotte in un girone che è tutto un derby

Il giorno di sabato 6 marzo segna il ritorno in campo delle squadre di basket di Serie C Gold, il massimo campionato di respiro regionale che scatta pur con qualche defezione (Busto Arsizio e Nerviano in particolare) e che quest’anno ha ridotto la propria regular season proprio per adeguarsi alla complicata situazione sanitaria.

Tre i raggruppamenti previsti con il Girone C che è quello che interessa i club della nostra zona: su otto squadre, cinque sono varesotte, due le milanesi con il lotto completato dai pavesi di Mortara. Di fatto, sarà quindi un derby continuo con avversarie che si conoscono a menadito e giocatori che spesso e volentieri si troveranno nei panni dell’ex di turno. Caratteristiche che, tutto sommato, possono dare un po’ di pepe – e di interesse – in più al torneo anche perché i team al via portano con sé una bella fetta di storia cestistica delle nostre terre.

Difficile, alla vigilia, tracciare un pronostico netto perché le incognite sono molte: campionato corto, squadre costrette a una preparazione atletica diversa dal solito, rischi di stop causati dal Covid-19 e via discorrendo. Interessante però scoprire la “geografia” del girone che porta con sé alcuni spunti interessanti. Il primo riguarda la presenza in campo di un ex giocatore con un passato in NBA (Piston, Clippers) ed Eurolega, il 38enne Alex Acker, che da tempo si è stabilito da queste parti e che sarà la star di Gallarate, formazione allenata dal coach maccagnese Filippo Baroggi che – tra gli altri – potrà contare anche sul “cavallo di ritorno” Gatto, e sui confermati Ciardiello e Calzavara.

Il BBG del presidente Valentino sarà primo avversario di un’altra formazione molto in vista, gli Knights Legnano (sponsorizzati Visport), ripartiti proprio dalla C Gold dopo gli anni ruggenti in A2. L’espertissimo coach Silvio Saini potrà contare su diversi nomi di rilievo a partire dal play varesino Marco Santambrogio e dal lungo Daniele Benzoni, che ha alle spalle una lunghissima carriera di bomber di grande livello.

Altra protagonista attesa è senza dubbio la Robur AZ Saronno affidata a Claudio Grassi: nucleo superesperto per gli amaretti (Marusic, Gurioli, Mariani) affiancato da una bella pattuglia di giovani in rampa di lancio. Una filosofia simile a quella del 7Laghi Gazzada, altro club ormai da tanto tempo presente a questo livello: i veterani sono giocatori del calibro di Rosignoli e Verri, Lepri e Bossola mentre in panchina c’è una sicurezza come Alberto Zambelli. I gialloblu però hanno perso Fedrigo e Croci.

Chi invece si affida soprattutto alla “linea verde” sono le due formazioni più a Nord, ovvero la Valceresio e la Varese Academy. I “Lupi” avranno ancora Bruno Bianchi in cabina di comando e hanno appena ingaggiato due rinforzi come l’ex robuirno Iaquinta e il giovane play forlivese Colombo. L’Academy, forte del nuovo sponsor Conforama, può mettere in campo l’esuberanza dei giovani talenti portati a Varese dallo staff del presidente Ponti oltre che sui giocatori già nel giro della Openjobmetis (Librizzi, Virginio, Van Velsen). Il coach sarà Stefano Bizzozi.

Il girone C sarà completato infine da Milano3 Basiglio, sempre guidato da Sandro Pugliese (in campo i confermati Tandoi, Tagliabue, Colombo e l’ex varesino Bertoglio e da Mortara che ha scelto la pista baltica con il confermato Urbonavicius e il nuovo Stonkus a guidare l’attacco della formazione pavese.