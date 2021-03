Scomparsa una 15enne da Casciago, ricerche in corso fino a Laveno

Si cerca dal tardo pomeriggio di domenica 28 febbraio una ragazzina di 15 anni scomparsa da casa a Morosolo di Casciago. Della giovane non si hanno notizie dalle 17 di domenica, quando è stata avvistata per l’ultima volta in paese, ma il suo telefono è stato immortalato per l’ultima volta dalla cella telefonica prima nella zona di Caravate, poi tra Laveno Mombello e Sangiano dove sono concentrate le ricerche.

Sul posto stanno operando gli specialisti vigili del fuoco dei nuclei T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso), S.A.P.R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), S.A.F. (Spelo Alpino Fluviale) e una squadra di terra. Congiuntamente i volontari di protezione civile.

La giovanissima al momento della scomparsa era vestita con una tuta scura e scarpe nere. È alta un metro e 65 centimetri, ha un piercing sul naso i capelli a caschetto castano chiari.

Per segnalazioni contattare il numero 3476321042.