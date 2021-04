Eolo-Kometa, gli sponsor in sella con Ivan Basso

Mattina particolare nella sede della Eolo-Kometa di Besozzo. Il quartier generale del team ciclistico ha infatti accolto una serie di imprenditori che con i propri marchi sostengono la squadra attraverso accordi e sponsorizzazioni.

Nella località del Varesotto si sono quindi dati appuntamento il presidente di Eolo, Luca Spada, quello di Elmec Rinaldo Ballerio, il CEO di Retelit Federico Protto e l’architetto Franco Segre. Al gruppo si sono uniti – per un saluto in partenza – il comandante provinciale dei Carabinieri di Varese, il colonnello Gianluca Piasentin, e il comandante del Reparto Operativo, il tenente colonnello Federico Ninni.

Il gruppo di imprenditori si è quindi diretto verso il passo del Cuvignone con un “gregario” d’eccezione a tirare le fila: Ivan Basso, il due volte maglia rosa che oggi ricopre il ruolo di general manager della Eolo-Kometa. «Bello vedere che Casa Eolo prende sempre più forma ed è sempre più viva – ha detto Basso a margine dell’iniziativa – Oggi abbiamo accolto degli amici: i nostri sponsor, ma anche i rappresentanti delle forze dell’ordine che sono i nostri angeli custodi nelle corse e nella vita di tutti i giorni. Ed è stato un piacere toccare con mano la passione del colonnello Piasentin e del tenente colonnello Ninni: li aspettiamo al Giro».

La squadra intanto sta disputando il Presidential Tour in Turchia: dopo il ritiro di Manuel Belletti, velocista designato, è toccato a Vincenzo Albenese disputare lo sprint di Marmaris. Il corridore salernitano ha concluso all’ottavo posto la volata della sesta frazione, vinta dal belga Philipsen su Greipel. In classifica generale un vivace Luca Wackermann sale in 18a posizione.