Piazza Repubblica in ordine dopo il mercato. Il sindaco di Varese: “Sono orgoglioso”

La foto di piazza Repubblica alla fine del primo mercato del sabato ha riempito d’orgoglio il primo cittadino di Varese.

Di fronte al pavimento in ordine e i rifiuti impilati in ordine per lo smaltimento, Davide Galimberti ha infatti commentato «Ecco come hanno lasciato gli ambulanti la nuova piazza del mercato di Varese: in perfetto ordine, con i rifiuti già pronti per la raccolta. Questo e’ il metodo giusto, ci rende ancora più orgogliosi e convinti di avere speso bene le risorse pubbliche».