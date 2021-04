Mercato in piazza Repubblica, si comincia giovedì

Anche se in “zona rossa”, il mercato di piazza Repubblica è pronto al trasloco.

Domattina, giovedì 8 aprile, le bancarelle che possono lavorare anche in questi giorni di lockdown, quelle alimentari, accoglieranno i loro clienti per la prima volta in piazza Repubblica.

Saranno quindi si e no una decina, ma l’importante è partire: negli ultimi tempi questi commercianti sono stati parecchio penalizzati, visto che stavano nell’angolo più lontano di piazzale Kennedy, e ora riconquistano il centro.

La mappa del mercato in piazza Repubblica. Gli alimentari sono i più vicini all’entrata del parcheggio

«È un momento importante per la città – commenta il sindaco Davide Galimberti – impossibile infatti non pensare a solo qualche mese fa in quali condizioni versava la piazza, e vederla invece oggi completamente cambiata e pronta ad ospitare di nuovo il mercato cittadino. Il tutto mentre dentro la Caserma si stanno portando avanti i lavori che la trasformeranno nel nuovo polo culturale della città e l’avvio della progettazione del nuovo teatro Politeama. Parliamo di “non luoghi” di cui i varesini erano stati privati e che, uno alla volta, stiamo riconsegnando alla città».

«Il cambiamento della piazza si vede già in questi giorni – dice l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – osservando le tante persone, famiglie, sportivi che l’attraversano. L’obiettivo infatti era proprio questo: far riappropriare i varesini di uno spazio in pieno centro, dandogli una nuova vocazione e significato. Oltre che migliorare il decoro a beneficio delle attività economiche presenti qui. L’arrivo del mercato darà nuova energia a questo luogo ma sarà anche una opportunità per i commercianti di tornare in uno spazio centrale è vitale».

INTANTO IL COMUNE PREPARA PIAZZALE DE GASPERI PER I 41 “ESUBERI”

Fatte le assegnazioni definitive, gli ambulanti che hanno le loro postazioni nelle giornate di giovedì e sabato sono tutti “sistemati” nella nuova area mercatale, che ricordiamo occupa piazza della Repubblica e la zona intorno al Teatro di Varese.

Tra chi aveva le assegnazioni per il mercato del lunedì, invece, ci sono 41 “esuberi”, 36 non alimentari e 5 alimentari, che non hanno spazio nell’area definita.

Inizialmente, la proposta fatta agli ambulanti è stata quella di convertire la propria concessione nei rimanenti giorni del martedì e del venerdì, sempre in piazza Repubblica. Cambiare giorno per i commercianti significa però spesso dover rinunciare ad una postazione nei mercati di altri paesi, e sembra che questa soluzione sia stata scartata pressocchè da tutti gli ambulanti.

Una recente determina comunale ha predisposto così una proposta alternativa: un mercato “decentrato” ma consistente – sarebbe di 41 bancarelle – in piazzale De Gasperi, davanti allo stadio, dove già si tiene con successo il mercato “Campagna amica” di Coldiretti.

Uno spazio che ha bisogno di essere allestito (in particolare allacciamenti acqua e energia elettrica per i banchi alimentari) e che quindi sarà effettivamente in funzione tra qualche settimana: in attesa di questa nuova sistemazione, gli esclusi potranno rimanere in piazzale Kennedy.

Questa naturalmente è ancora semplicemente un’altra proposta: nei prossimi giorni si vedrà se gli assegnatari accetteranno questa nuova formula.