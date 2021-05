Academy Varese – Legnano Knights 91-62

Varese – Legnano 91-62

Varese Academy: Virginio 16, Cane 5, Marchiaro 28, Noble 5, Librizzi 21, Guimdo 14, Jokic 2, Montano, Filipovic, Van Velsen, Beyerne Gomez, Villa. Coach, Bizzoni

Legnano Knights: Benzoni 9, De Conto 10, Roncari L, Santambrogio 5, Roncari R, Pastori 9, Cozzoli 9, Guidi 14, Ganna2, Motta 2, Fasani, Cedrati, Corti 2. Coach, Saini

Arbitri: Maninetti di Daverio e La Grotta di Monza

Un terzo quarto giocato in maniera perfetta da Varese ha regalato una vittoria fondamentale all’Academy e ha riaperto i giochi per un posto nei playoff, complice anche la vittoria di Gazzada contro Gallarate. Legnano se l’è giocata bene fino alla pausa lunga, poi il crollo. Il parziale di 0-16 in 5 minuti ha messo sulle ginocchia i knights, incapaci di una valida reazione. Partita praticamente finita, perchè Varese ha trovato energie in ogni sua azione, mentre Legnano non vedeva più il canestro: soltanto 26 punti negli ultimi due quarti ne sono la conferma. Marchiaro (28 punti) e Librizzi (21) tra i padroni di casa hanno fatto la parte del leone, ma non dimentichiamo nemmeno Virginio (16 punti e 10 rimbalzi) oppure Guimdo (14 punti e 5 rimbalzi). Legnano ha risposto con Guidi (14 punti) e De Conto (10), ma il fatto che nelle citazioni manchino elementi come Benzoni e Santambrogio la dice lunga sul rendimento complessivo della squadra battuta da Varese nelle percentuali delle realizzazioni (57% a 43%), nei rimbalzi (34 a 21), nei falli commessi (26 a 22).

SERIE C GOLD – GIRONE C

IL PROGRAMMA (11a giornata, sabato 8 maggio): MilanoTre – Arcisate 64-59; Saronno – Mortara 92-75; Varese – Legnano 91-62; Gazzada – Gallarate 74-68.

LA CLASSIFICA: Saronno 18; MilanoTre 14; Gallarate e Legnano 12; Gazzada* 10; Mortara e Varese* 8; Arcisate 4.

Finita: 91-62

38′ – Pastori e Guidi portano qualche punto a Legnano, ma è finita ormai (84-60)

35′ – Marchiaro (26 punti) e Librizzi (21) non danno tregua alla difesa legnanese. A 5 minuti dalla sirena, vittoria in tasca per Academy (75-55)

32′ – Parziale di 7-2 e Legnano va ancora più lontano nel risultato (74-51)

Con 18 punti da recuperare, partita già finita per Legnano? I primi minuti saranno fondamentali

Terzo quarto: 66-49

28′ – Guidi finalmente interrompe il digiuno legnanese (62-38). Sempre 24 i punti da recuperare per i Knigts (65-41) quando Cedrati e Pastori entrano al posto di Benzoni e Fasani. Un parziale di 6-0 porta Legnano a- 18 (65-47)

25′ – Inerzia della gara tutta per Varese, avanti di 19 a metà quarto (55-36). Legnano non ha ancora segnato

23′ – Inizio devastante per Legnano che va sotto di 12 lunghezze (48-36) complice un parziale di 0-9 firmato da Virginio e Marchiaro

Secondo quarto: 39-36

Legnano avanti nel tiro (52% contro il 44% di Varese) e nei liberi (83% a 75%). Sotto nei rimbalzi (16 per Varese, 14 per i Knights). Falli di squadra: 10 Legnano, 9 Varese. Migliori realizzatori: per Varese, Librizzi 13 punti e Marchiaro 11. Per Legnano, Guidi 8, Santambrogio e Benzoni 5

19′ – Doppio Guimdo e il risultato è di nuovo capovolto (34-30)

18′ – Il sorpasso varesino è di Noble Clement (29-27), ma Legnano replica con capitan Benzoni (29-30)

17′ – Marchiaro riporta sotto Varese (25-27)

15′ – Si segna da una parte e dall’altra e Legnano allunga (19-24)

13′ – Legnano parte bene nel secondo quarto (13-15)

Primo quarto: 13-10

9′ – Guidi tiene Legnano vicino a Varese (13-10)

7′ – Il vantaggio interno è firmato da Librizzi e Marchiaro (10-7) e ancora Librizzi da 3 (13-7)

5′ – Varese replica con Cane, Librizzi e Marchiaro (6-6)

3′ – Legnano avanti con i canestri di Guidi, Benzoni e Motta (0-6)

Dopo due turni, di fatto, infrasettimanali, i Knights tornano a giocare nel fine settimana.

La cornice è a dir poco suggestiva, perché parliamo della Enerxenia Arena di Masnago e gli avversari non stanno di certo attraversando un momento positivo. Varese Academy deve ancora recuperare un match, quello contro Gazzada, e si ritrova con 6 punti in classifica.

Varese Academy: Virginio, Cane, Marchiaro, Noble, Librizzi, Guimdo, Jokic, Montano, Filipovic, Van Velsen, Beyerne Gomez, Villa. Coach, Bizzoni

Legnano Knights: Benzoni, De Conto, Roncari L, Santambrogio, Roncari R, Pastori, Cozzoli, Guidi, Ganna Motta, Fasani, Cedrati, Corti. Coach, Saini

Arbitro: Maninetti di Daverio e La Grotta di Monza

SERIE C GOLD – GIRONE C

IL PROGRAMMA (11a giornata, sabato 8 maggio): Milano3 – Arcisate 64-59; Saronno – Mortara 92-75; Varese – Legnano 91-62; Gazzada – Gallarate 74-68.

LA CLASSIFICA: Saronno 18; Milano3 14; Gallarate e Legnano 12; Gazzada* 10; Mortara e Varese* 8; Arcisate 4.