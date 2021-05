Art Happening secondo appuntamento in Piazza Carducci

Dopo il successo della prima giornata Lavit&friends artgallery in Piazza Carducci nel centro storico di Varese presenta sabato 29 maggio il secondo appuntamento di Art Happening Varese 2021, la rassegna dedicata alla Performance Art con la direzione artistica di Alberto Lavit, a cura di Sonia Catena e Alex Sala.

Le performance sono degli artisti Beatrice Orsini, Elisabetta Ubezio con Valerio Incerto, e Riccardo Giuseppe Mereu.

In caso di maltempo le performance si faranno ugualmente all’ingresso di casa Versatti, ex chiostro di sant’Antonino in corso Matteotti 53 a due passi dalla galleria.