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Ospedale di Circolo e sedi territoriali: le chiusure per il ponte del 1° maggio e San Vittore

Settimana di variazioni agli orari per i servizi sanitari del territorio. In occasione del prossimo ponte primaverile e della festività patronale, l’ASST Sette Laghi ha comunicato alcune modifiche alle aperture dei punti prelievo e degli uffici amministrativi

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Settimana di variazioni agli orari per i servizi sanitari del territorio. In occasione del prossimo ponte primaverile e della festività patronale, l’ASST Sette Laghi ha comunicato alcune modifiche alle aperture dei punti prelievo e degli uffici amministrativi.

Sabato 2 maggio: stop ai prelievi al Circolo
Si parte sabato 2 maggio: per chi avesse in programma esami del sangue o consegna campioni, il Punto Prelievi dell’Ospedale di Circolo di Varese (situato al Padiglione Santa Maria) resterà chiuso. L’attività riprenderà regolarmente come di consueto dalla settimana successiva.

Venerdì 8 maggio: uffici chiusi per il Santo Patrono
Il fermo più significativo riguarderà però venerdì 8 maggio, giorno in cui si festeggia San Vittore, patrono di Varese. In questa data la chiusura sarà generalizzata e interesserà tutte le sedi aziendali, da Luino fino a Tradate.

I servizi sospesi per l’intera giornata di venerdì includono:

CUP e Segreterie Ambulatori;

Punti Prelievo e sportelli di ritiro referti;

Accettazione amministrativa e URP;

Uffici dei Distretti e sedi territoriali.

L’azienda precisa che la serrata del 8 maggio coinvolge l’intera rete territoriale dell’ASST e non solo i presidi del capoluogo. Come sempre in questi casi, restano garantite le emergenze e le attività dei reparti di degenza.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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