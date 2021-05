In Val Veddasca il mito della Gioconda di Leonardo Da Vinci

Quando il Mito diventa Leggenda: da oltre 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci la storia del celebre dipinto della Monna Lisa “detta la Gioconda”, ha appassionato studiosi, scrittori, intellettuali, appassionati e la stampa di tutto il mondo.

Dal 21 agosto 1911, quando l’opera è stata rubata dal museo del Louvre di Parigi, sono stati scritti su questa vicenda “fiumi di parole” e tante ipotesi sui protagonisti che hanno contribuito a realizzare il furto più celebre del mondo.

Molte sono le figure che si sono intrecciate nella storia: studiosi e appassionati si sono divisi per sostenere le voci ufficiali delle investigazioni dell’epoca ed i racconti popolari tramandati di generazione in generazione nella Val Veddasca.

Dice Savi Arbola Appiani, direttore della Fondazione Leonardo da Vinci di Milano: “Il libro di Silvano Vinceti – Il furto della Gioconda. Un falso al Louvre? – ha rivelato nuovi elementi della storia che confermano molte voci dei racconti tramandate di padre in figlio in Val Veddasca, riscoprendo nuovi particolari trascurati negli studi precedenti e mai pubblicati quali: il leggendario Marchese Eduardo de Valfierno, il mitico Peruggia e la sua fine misteriosa, i fratelli Lancellotti e i numerosi complici della storia, i racconti dei parenti stretti e le voci dei testimoni dell’epoca che hanno raccontato una storia diversa e che porta la Gioconda di Leonardo da Vinci direttamente a Cadero dove, il 18 Giugno si inaugurerà, insieme all’associazione Taxus, il Micro Museo Cadero che racconterà la storia della Gioconda in Val Veddasca e tutte le leggende e i racconti di questa bellissima Valle”.

La Fondazione Leonardo da Vinci è un’organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2020, con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico e artistico di Leonardo da Vinci e dell’arte di tutti i tempi.

Dove si trova oggi La Gioconda di Leonardo da Vinci? La Gioconda esposta a Parigi sarà veramente il dipinto di Leonardo?

L’Appuntamento è per sabato 18 giugno alle ore 18,00 presso il nuovo Micro Museo nato dalla collaborazione dell’associazione Taxus di Cadero e la Fondazione Leonardo da Vinci di Milano.

Silvano Vinceti, il 18 di giugno sarà disponibile gli appassionati presso la sede di Taxus, oggi spazio, dalle ore 17 alle 18,00 per raccontare la verità scaturita dai suoi studi e dalle sue ricerche sul furto più famoso al mondo, la Gioconda.

Ma questo non è tutto, perché grazie ad un gruppo di artisti e appassionati di storia della valle, il 18 giugno 2021 nell’ambito dell’evento saranno esposte opere pittoriche e scultoree dedicate alla Gioconda realizzate in chiave moderna e contemporanea.