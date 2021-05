Tra i medici vaccinatori all’Ospedale di Angera anche il sindaco Molgora

Sono partite a pieno ritmo anche ad Angera, le vaccinazioni contro il Covid.

Da venerdì scorso è possibile vaccinarsi anche presso l’Ospedale Carlo Ondoli. Tra i medici che si alternano all’hub angerese ci sono anche il sindaco della cittadina, Alessandro Paladini Molgora e il consigliere comunale delegato alla salute e pari opportunità, la dottoressa Magdala Bonini.

«Siamo partiti molto bene – ha commentato con soddisfazione il primo cittadino – e stiamo viaggiando su una media di cinquecento vaccinazioni al giorno. Devo dire che l’organizzazione è stata impostata perfettamente e c’è grande collaborazione anche da parte del mondo del volontariato con la presenza di alcuni volontari comunali, la protezione civile, Cittadinanza Attiva e Amor».

L’area dell’Ondoli adibita alle vaccinazioni è quella del vecchio ospedale, immediatamente raggiungibile dal nuovo parcheggio. Due i percorsi individuati (uno verso gli spazi della fisioterapia e l’altro verso la parte opposta, per il momento in base alla suddivisione tra prima e seconda dose). «Angera – prosegue Molgora – conta anche sulla presenza di un anestesista rianimatore disponibile nei casi fortemente a rischio, come quelli che hanno avuto shock anafilattici da farmaci o vaccini in passato».

«Siamo contenti per il riconoscimento di Angera come hub vaccinale – ha concluso Molgora -. Ora ci aspettiamo che si cerchi di tornare alla normalità anche con la riapertura dei reparti. Da troppo tempo l’ospedale da Angera è l’unico ospedale ad aver chiuso tutti i reparti per far posto a solo 45 posti letto Covid. Gli spazi ci sono, le necessità pure, le liste d’attesa si allungano. I sindaci (con una mozione che sta per essere approvata dai consigli), le associazioni e la cittadinanza chiedono la riapertura dell’ospedale».