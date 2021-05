Playout di Serie B: la Robur vince e riduce lo svantaggio. La dedica a Ciro Grassia

Il primo passo per la rimonta è arrivato: la Robur et Fides batte 71-64 la Fidelia Torrenova nella terza partita del primo turno di playout e riduce le distanze nei confronti dei siciliani in vista del quarto match in programma domenica 23 alle 16, sempre a Varese. Ora il bilancio è di 2-1 a favore di Torrenova, ma la Coelsanus appare per lo meno in grado di giocarsi la salvezza diretta ad armi pari.

La vittoria ha avuto un sapore particolare, perché la società gialloblu ha voluto dedicarla a Ciro Grassia, consigliere del club ed ex assessore del Comune di Varese, scomparso martedì scorso a soli 53 anni.

La partita si è sviluppata, come le precedenti, sui binari dell’equilibrio ma la Coelsanus ha giovato del rientro di Marco Allegretti. Il capitano, assente nelle prime due partite, ha segnato 17 punti pesantissimi con ottime percentuali affiancando la buona serata offensiva di Gergati, mentre Albique ha giganteggiato sotto i tabelloni con 13 rimbalzi.