Un appello per tutelare gli anfibi di Villa Toeplitz

Comune di Varese, Legambiente, Lipu, GEV e Royal Wolf Rangers lanciano un appello ai varesini: “Proteggiamo insieme gli anfibi e la biodiversità del parco di Villa Toeplitz”.

I volontari sono al lavoro per tutelare rane, rospi e salamandre, ma il contributo e – soprattutto – il rispetto di tutti è fondamentale: «Chiediamo quindi di osservarli senza prelevarli o toccarli – dicono Comune e associazioni – chi non è esperto può causare problemi a questi animali, pur se animato dalle migliori intenzioni». Insomma, godiamoci la natura, ma con rispetto.

In questo anno complicato abbiamo avuto il tempo e l’occasione di riscoprire la bellezza che ci circonda anche nelle piccole cose e nella natura vicina a casa o addirittura presente nei nostri giardini e terrazzi. La voglia e la necessità di immergersi in un ambiente naturale è tanta, quindi è bene continuare ad essere curiosi e a tenere gli occhi aperti nelle passeggiate nei parchi urbani o nelle aree protette, sempre però nel rispetto della flora e della fauna che si incontrano.

Anche questa primavera numerose coppie di rospi e rane hanno scelto i giochi d’acqua di uno dei parchi più belli della nostra città per riprodursi: quello di Villa Toeplitz. Con il loro ritorno, è ripreso anche il lavoro delle associazioni ambientaliste del territorio e dei loro volontari. Questo progetto, nato due anni fa dalla collaborazione fra il Comune di Varese, Lipu, Legambiente, GEV e Royal Wolf Rangers, ha l’obiettivo di tutelare gli anfibi del parco, anche informando e sensibilizzando i cittadini sulla questa tematica.

Le specie presenti sono salamandra pezzata (Salamandra salamandra), rospo comune (Bufo bufo), rana dalmatina (Rana agile), rana di Lataste (Rana latastei) e, new entry di quest’anno, rana montana (Rana temporaria). La presenza di una nuova specie di anfibio è un chiaro segnale positivo sia dell’importanza strategica del parco per la biodiversità sia che il progetto sta andando nella giusta direzione.

Presto verranno riposizionati i cartelli per spiegare l’importanza di non disturbare gli anfibi in qualsiasi stadio di sviluppo.

«Prosegue anche quest’anno il progetto di tutela degli anfibi presenti a Villa Toeplitz – dichiara l’assessore all’ambiente Dino De Simone – grazie alla collaborazione tra l’amministrazione con le associazioni per l’ambiente. Un importante tassello per la protezione e valorizzazione della ricchezza del parco in termini di biodiversità. Non solo, la nostra attenzione va anche a tutti gli aspetti ambientali, come è stato fatto ad esempio con la riqualificazione delle fontane e dei giochi d’acqua con l’intento di portare a un effettivo risparmio energetico e idrico, o con l’intervento per la rigenerazione del castagneto».

«I girini presenti nelle vasche sono ancora legati all’acqua per la respirazione, e si trovano in una fase delicata del proprio ciclo vitale, perché nelle prossime settimane andranno incontro alla metamorfosi. Invitiamo soprattutto i più piccoli ad osservarli, notare i cambiamenti nel loro aspetto e abitudini, tutto senza toccarli, prelevarli o spostarli – spiega Valentina Minazzi, Presidente di Legambiente Varese -. Nel parco è possibile vedere anche esemplari adulti, in acqua, nei prati o nella zona boschiva. La pelle per loro è un importante organo di respirazione, ma è anche molto sensibile quindi, se non siete volontari formati, limitatatevi a guardarli” prosegue Stefania Villa, Delegata di Lipu Varese. È anche bene ricordare che tutte le specie presenti nel parco sono protette dalla legge, così come tutta la fauna selvatica. Attraverso alcuni brevi video informativi, disponibili online sui canali social del Comune di Varese, Legambiente Varese e Lipu Varese, viene spiegata l’importanza della tutela degli anfibi, il lavoro in corso nel parco di Villa Toeplitz, le specie che lo abitano e come possiamo aiutare questi animali. È fondamentale che ciascuno di noi faccia la sua parte perché tutti possiamo contribuire alla tutela della biodiversità!».