Lavori in corso a Luvinate in via San Vito e nella nuova piazza

Lavori e progetti nel cuore di Luvinate, approvati nei mesi scorsi dalla Giunta ed ora in fase di avvio.

SPOSTAMENTO TUBO GAS, ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA SAN VITO – Lunedì 21 giugno partiranno i lavori tanto attesi di interramento del tubo di gas posto da sempre a fianco del ponte di via San Vito che aveva rappresentato un pericoloso ostacolo alle colate detritiche verificatesi negli ultimi anni dopo gli incendi del Campo dei Fiori del 2017. Il tubo, insieme al ponte, ha stoppato tutto il materiale in arrivo dalla montagna a seguito di bombe d’acqua favorendone la diffusione per le vie del paese, come purtroppo noto. Con specifica ordinanza della Polizia Locale sarà istituito da lunedì 21 giugno fino al termine dei lavori il senso unico alternato nella zona dell’intervento. Un piccolo passo in avanti, verso la liberazione dell’area, che sarà completato con il progetto avviato di rifacimento dell’intero ponte, ad un’unica navata.

NUOVO MARCIAPIEDE A SCUOLA PER LA SICUREZZA PEDONALE – Altro cantiere in partenza lunedì 21 giugno, rinviato per rispettare le attività scolastiche ordinarie, sarà quello per la realizzazione del nuovo marciapiede – tra l’ingresso della Scuola ed il Monumento dei Caduti, sul lato della scuola – a tutela della sicurezza pedonale in un luogo estremamente sensibile per la numerosa presenza di bambini e famiglie. L’intervento prevederà l’eliminazione dell’attuale siepe e l’abbattimento della vecchia pensilina, con la creazione di un nuovo percorso, arricchito da ciotolato e parapetti per la sicurezza pedonale. Già oggi sono iniziati i lavori preparatori con l’abbattimento del pino in prossimità della siepe: valutata l’interazione con le opere a progetto, una perizia “Tecnico-Forestale” di valutazione fitostatica da parte di professionista specializzato, approvata dalla Commissione del Paesaggio, ne ha “prescritto” l’abbattimento per la propensione al cedimento e la successiva compensazione ambientale: è prescritta al termine dei lavori la messa a dimora sostitutiva di 7 nuovi alberi, in numero e criterio superiore, in termini paesaggistici ed ambientali, a quanto previsto dalla legge, anche per garantire un rapido effetto sostitutivo e dall’alto valore ornamentale.

VERSO LA NUOVA PIAZZA: VIA ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA SOSTA TEMPORANEA, AFFIDATO L’INCARICO PER IL NUOVO PROGETTO DI AREA PUBBLICA – Altre novità per la Piazza Don Sironi. Si procederà con la sistemazione del ciotolato e la posa di parapetti lungo tutto il marciapiede presente, per delimitare con più efficacia i percorsi pedonali rispetto alla strada. Il Comune ha inoltre ufficializzato nei giorni scorsi l’incarico ad uno studio di professionisti per lo studio preliminare della nuova area pubblica rispetto all’attuale parcheggio. L’obiettivo sarà proporre una nuova visione in termini di viabilità, aree di sosta, arredo urbano e verde pubblico, compresa la piantumazione di nuove essenze arboree e la possibile valorizzazione di elementi naturali, come l’acqua, che passa proprio sotto il parcheggio con uno dei rami del Torrente Tinella. Anche per questo, in via sperimentale, su ordinanza della Polizia Locale, è stata istituita la sosta temporanea su metà della piazza, che sarà valutata in termini di efficacia nei prossimi mesi. I lavori di posa dei relativi cartelli e del necessario rifacimento della segnaletica inizieranno al termine degli precedenti interventi.