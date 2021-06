Le mostre in programma a Busto Arsizio per l’estate

Di seguito il programma delle mostre che si svolgeranno nei musei e nei luoghi d’arte della città di Busto Arsizio

Civiche Raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna fino al 13 giugno

PLASTICA PER L’ARTE IL VALORE DEL RICICLO di Andrea Polenghi e Lady Be

Festival Fotografico Europeo 2021 Civiche Raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna fino all’11 luglio

MARIANNE SIN-PFÄLTZER PAESAGGI UMANI

CHIARA SAMUGHEO IL GRANDE SOGNO

PATRIZIA WYSS I COLORI, I SORRISI DI PATTY

20 giugno – 11 luglio

UN SECOLO DI RITRATTI VOLTI, SOCIETÀ, COSTUME

FONDAZIONE BANDERA PER L’ARTE

VIA ANDREA COSTA, 29

fino all’11 luglio

ASHISH GUPTA, JATIN KHANDELWAL

IL MAESTRO E L’ALLIEVO: DUE FOTOGRAFI INDIANI

4 Giugno- 20 Giugno

GALLERIA BORAGNO

VIA MILANO, 4

VALTER IANNETTI

CERVINIA 2005 m.l.m.

Il Paesaggio Artificiale. Seconde case, meccanizzazione e impronta sul territorio

10 giugno – 27 giugno

A & A STUDIO LEGALE

VIA CELLINI, 22

LUCA CATALANO GONZAGA

HARATIN, LA MASCHERA DELLA MODERNA SCHIAVITÙ

fino all’11 luglio

CRISTINA MOREGOLA GALLERY

VIA ANDREA COSTA, 29

VICENTE INSA IZQUIERDO

AEDIFICATIONES ET REFECTIONES

fino all’ 11 luglio

CENTRO GIOVANILE STOÀ

VIA TETTAMANTI, 4

ALESSANDRO GRASSANI

BOXING AGAINST VIOLENCE: THE FEMALE BOXERS OF GOMA

5 giugno – 27 giugno

SPAZIO ARTE CARLO FARIOLI

VIA SILVIO PELLICO, 15

CLAUDIO ARGENTIERO

Eterea è la luce