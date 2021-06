Legambiente Gallarate ripulisce il bosco dei Ronchi

In tutta Italia, in queste settimane di fine primavera, i volontari di Legambiente si attivano nella cura dell’ambiente, dalle spiagge alle periferie delle città, dalle località turistiche alle metropoli. Un anticipo di “Puliamo il mondo”, la tradizionale giornata nazionale che arriverà a fine settembre.

Galleria fotografica Legambiente ripulisce il bosco dei Ronchi 4 di 7

Succede anche a Gallarate, dove domenica mattina i volontari in pettorina gialla e verde (di Legambiente, ma anche residenti della zona) si sono ritrovati nei boschi dietro ai Ronchi, dove erano segnalati alcuni abbandoni di rifiuti, in parte presenti da molto in tempo, in parte “affacciatisi” in giorni più recenti.

Alla fine sono stati raccolti diciotto sacchi di materiali di vario genere.

Detriti e rifiuti sono stati recuperati anche in fondo alla strada della Ronna, zona già al centro di tante segnalazioni (se n’era discusso settimane fa, era stato poi appurato che il cumulo specifico si trovavano su area privata).

«Abbiamo iniziato alle 10.30 e terminato alle 12.00» racconta Francesco Torreggiani, al termine di una mattina già di gran caldo. «Abbiamo ripulito le pubbliche vie».

Certo è uno sforzo notevole: proprio in questi giorni è stato segnalato un altro caso di abbandono rifiuti in via Monterosso, sempre ai Ronchi, al confine con Cardano. Ma c’è chi non si arrende.