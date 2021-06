I redditi del varesotto, le frontiere riaperte e il ritorno del TedX nel podcast del 3 giugno

Le principali notizie di giovedì 3 giugno

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso i dati delle dichiarazioni dei redditi 2020, quindi relativi ai guadagni dei varesini nell’anno che ha preceduto l’inizio della pandemia: VareseNews ha analizzato quelli relativi alla provincia di Varese. I comuni dal reddito medio più alto in provincia sono Galliate Lombardo, con 32.520 euro pro capite; Luvinate, con 31.114 euro pro capite, Barasso con 28.622 euro, Vizzola Ticino, con 28.290 euro e Comerio con 28.120 euro pro capite. I comuni con il reddito medio più basso invece sono tutti i comuni di confine con la Svizzera, concentrati nel nord della provincia: il motivo però è dovuto ai tanti lavoratori frontalieri che li vi risiedono, che nella denuncia dei redditi seguono un regime a parte e quindi non visibile nelle statistiche che “abbassa la media” a tutti.

Torna libera la circolazione nella fascia di confine. La richiesta di rivedere i limiti per il transito tra Varesotto e Canton Ticino è stata recepita dal Ministro Speranza che ha firmato un ordinanza per permettere l’ingresso in Italia e viceversa senza dover sottoporsi a tampone. La misura è entrata in vigore con effetto immediato, solo il tempo di dare le disposizioni ai posti di frontiera, e sarà valida fio al 31 luglio, così come prevede l’ordinanza.

TedX Varese ritorna e raddoppia, il 19 e il 20 giugno alle ville Ponti. Ci spiega i contenuti dell’evento il suo organizzatore, David Mammano

Il festival Filosofarti, appuntamento invernale a Gallarate, raddoppia con un calendario di quattro eventi estivi nell’arco del mese di giugno. Sabato s’inizia con la presentazione online del nuovo libro del filosofo Umberto Curi, ma poi gli altri tre appuntamenti saranno rigorosamente in presenza: tre concerti, riprogrammati appunto per l’estate dal momento che a marzo scorso erano stati bloccati dalla nuova fase di zona rossa. Due concerti, contaminati con Reading e teatro, saranno ospitati al museo Maga, mentre un terzo – di musica classica- sarà nella basilica di Santa Maria Assunta, in ricordo del maestro Carlo Bellora. Date, titoli e le modalità di prenotazione li trovate sulle pagine di VareseNews

Due giorni dedicati al ciclismo con il campionato italiano master strada: a Somma Lombardo sabato 12 e domenica 13 giugno le due ruote saranno la protagonista assoluta delle gare per atleti amatoriali e giovani provenienti da tutta Italia. Il campionato è organizzato da Velo Club Sommese, con il patrocinio di Secondo Mona Srl, Regione Lombardia, Comune di Somma, Provincia di Varese, Coni e dalla Federazione ciclistica italiana. Quest’ultima ha affidato al Velo Club l’organizzazione in occasione del 70esimo anniversario, che sarebbe stato l’anno scorso e che viene recuperato quest’anno.

