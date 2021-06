Torna il Mercatino dell’usato a Castelseprio

Il 13 giugno torna il Mercatino dell’Usato di Castelseprio, gestito in via sperimentale dall’Associazione Del Seprio e arrivato alla seconda edizione (foto d’archivio).

Questo secondo evento sarà ancora più ricco della prima data: oltre un centinaio di espositori, diversi negozianti e associazioni hanno voluto dare il loro sostegno.

Il Mercatino rappresenta non solo una possibilità per scovare e aggiudicarsi un pezzo antico, ma anche un’occasione di socialità per infondere nuova energia al tessuto economico locale; con l’organizzazione aggiuntiva di servizi offerti dai commercianti della zona.

L’Associazione Del Seprio è lieta di poter ospitare in questa occasione: l’Associazione Famiglie Insieme, un’associazione non-profit che ha come scopo: la promozione di diffusione dell’affido famigliare come forma di accoglienza e solidarietà nei confronti di minori in difficoltà.

L’associazione parteciperà all’evento con una sorpresa dedicata proprio ai bambini, infatti, sarà possibile conoscere e giocare con i tre asinelli: Pascal, Nerone e Totò, al quale è stato dedicato uno spazio vicino al nuovo parco giochi.

«Siamo lieti di poter collaborare e ospitare realtà associative come l’Associazione Famiglie Insieme, che come noi desiderano dare un contributo sociale importante! Doveroso è aggiungere il ringraziamento all’amministrazione Comunale», ci ha detto Davide Fogliano, segretario generale dell’Associazione Del Seprio che ha reso possibile tutto ciò.

Appuntamento dunque a Castelseprio domenica 13 giugno dalle 9:00 alle 16:00.