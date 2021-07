Bene comune e futuro, a Samarate una serata con Carlo Cottarelli

“Alla ricerca del bene comune, il nostro futuro arte da qui”. È questo il titolo della serata organizzata per martedì 13 luglio a Samarate con il professor Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’osservatorio sui conti pubblici italia dell’Università Cattolica di Milano e il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

L’appuntamento, organizzato da “Dialogando“, un gruppo di Samaratesi impegnati per offrire occasioni di confronto su temi di attualità, etici, civici, economici e religiosi. La serata con Cottarelli sarà martedì 13 luglio alle ore 20.45 presso la sala San Rocco di Samarate. Per partecipare in presenza la prenotazione è obbligatoria (disponibilità 70 posti, per prenotazioni: 3355892219 oppure 3355378630), l’incontro può essere seguito anche in streaming.