La Libreria Millestorie al debutto in giuria del Premio Bancarella

Da quest’anno c’è anche la libreria Millestorie nella giuria del premio Bancarella, il prestigioso riconoscimento consegnato ogni anno l’ultimo fine settimana di luglio a Pontremoli.

Il premio è stato istituito dai librai e sono proprio i librai che esprimono le preferenze. È la prima volta in giuria per la libraia e scrittrice fagnanese Laura Orsolini e si accinge a votare insieme agli altri 200 librai del Paese.

“È un grande onore per me partecipare come giurata a un premio di levatura internazionale, poter esprimere la mia sensibilità e giudizio rispetto al panorama della letteratura – afferma Orsolini – Si tratta di una occasione preziosa per conoscere, riflettere e dialogare di cultura, poter portare anche nel paese della Valle Olona e in provincia di Varese stimoli e discussioni che nascono da un confronto nazionale”.

La libraia indipendente darà il proprio giudizio sulla sestina in gara quest’anno che prevede Marino Bartoletti, “La cena degli Dei” edito da Gallucci; Luca di Fulvio “La città eterna” Rizzoli; Marino Marazza “Io sono la strega” Solferino; Livia Sambrotta “Non salvarmi” Sem; Andrea Bigalli e Tomaso Montanari “Io sono liberazione” Edizioni Gruppo Abele; Ema Stokholma “Per il mio bene” edito da Harper Collins.

Nell’agosto del 1952 i librai ambulanti della Lunigiana, in Toscana, si incontrarono. Salvator Gotta, il sindaco di Mulazzo prese la parola: “Ed ora, amici, propongo un solenne giuramento: quello di ritrovarsi nel nostro paese, ogni anno, in un dato giorno, a questa stessa ora, finché Iddio ci conserva, e fare una bella mangiata”.

Seguì un lungo silenzio; poi i librai alzarono lentamente all’altezza del viso la mano e giurarono.

Così nacque il Premio Bancarella.