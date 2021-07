Rifiuti accumulati per lo sciopero, il Comune di Samarate chiede un recupero

«Ci stiamo organizzando per un turno di recupero, prima di tutto per il vetro». Dopo lo sciopero della raccolta rifiuti di mercoledì 30 giugno, il sindaco di Samarate Enrico Puricelli getta acqua sul fuoco delle polemiche (soprattutto social) e assicura che sono in corso contatti con l’azienda cui è affidato il servizio.

Lo sciopero della raccolta era nazionale, annunciato tempo fa. Ma in molte realtà – non solo a Samarate – la comunicazione è stata assente o carente, gli avvisi diramati per tempo sono stati molto pochi.

Una “disattenzione” che ha creato problemi anche perché l’adesione allo sciopero è stata in media alta (oltre l’80% ad esempio in Ala, la società che serve Legnanese, Gallarate e Magentino) e quindi il servizio è effettivamente “saltato” in molte località.

E qui torniamo a Samarate: al mercoledì era prevista la raccolta del vetro e della plastica nella zona A.

Ora: al di là del problema non accuratamente previsto, ora il sindaco assicura che ci si sta muovendo per risolvere i disagi originati dal turno saltato. «È un problema soprattutto il vetro, perché il prossimo ritiro è previsto tra due settimane. È un bel problema soprattutto per bar e ristoranti» dice Puricelli. «Abbiamo già chiesto all’azienda di assicurare un turno di recupero, come previsto dal contratto di servizio. Stiamo aspettando la conferma della data scelta per il recupero».