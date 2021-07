Violento nubifragio a Sud di Varese, strade allagate e alberi caduti

Una seconda, forte, perturbazione si è abbattuta a Sud di Varese nel tardo pomeriggio di giovedì.

Attorno alle 17 la fascia temporalesca, entrata nel Varesotto da Sud è risalita crescendo di intensità fino a diventare un vero e proprio nubifragio nella fascia del Gallaratese dal Ticino al Seprio. Dalle prime informazioni vi sono piante cadute (nella foto, via Bergamo a Gallarate) e allagamenti. Particolarmente colpita anche l’area tra Varese (Bizzozero) e Lozza.

Poco prima delle 18 una colata di fango si è abbattuta sulla strada provinciale che collega Brinzio alla Rasa interrompendo la circolazione.

E se di acqua ne è caduta tanta dal cielo, a Caronno Varesino potrebbe non uscire per un po’ dalle tubature. Lereti informa infatti che il forte rovescio temporalesco ha causato l’interruzione della fornitura elettrica che alimenta la centrale Tarabara con conseguente arresto delle pompe di alimentazione del serbatoio Marconi. “Al momento non si conoscono i tempi necessari per il ripristino della fornitura elettrica -si legge in una nota-. L’erogazione idrica potrebbe subire interruzioni di durata non quantificabile”.

Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Varese fanno sapere che sono una quarantina gli interventi per chiamate di soccorso richieste.

Solo nella mattinata, ma nel Nord del Varesotto, una prima perturbazione che ha portato grandine si è abbattuta sui centri minori causando disagi alla circolazione come mostrato nel video qui sotto. Le previsioni parlano di una attenuazione dei fenomeni nella serata anche se rimane alta l’allerta della protezione civile regionale.