Ambiente, il 26 settembre Giornata del verde pulito e Puliamo il Mondo

Si terranno lo stesso giorno, il 26 settembre, la “Giornata del verde pulito” e “Puliamo il Mondo“, dando vita così ad una nuova collaborazione tra Regione Lombardia e Legambiente Lombardia.

«Coincidendo le date dei due eventi abbiamo deciso di unire le forze per l’organizzazione delle due iniziative – afferma l’assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo – perché desideriamo lanciare un messaggio di speranza e di futuro sostenibile per la nostra Regione, in un momento di difficoltà per il periodo che sta vivendo e sensibilizzare i cittadini nei confronti dell’ambiente».

Alla manifestazione del Verde pulito 2021 sarà collegata una “social call” fotografica che premierà gli scatti che sapranno cogliere lo spirito dell’iniziativa.

Social call

Tutti i Comuni partecipanti alla social call saranno invitati e menzionati in occasione di un evento di premiazione organizzato da Regione Lombardia e dall’assessore Cattaneo che si terrà il prossimo 18 novembre all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia e che vedrà la partecipazione della presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.

I Comuni vincitori riceveranno come premio l’utilizzo congiunto il 15 dicembre di una prestigiosa sede regionale per organizzare un evento sulle tematiche ambientali.

Contributo concreto

«Ci riempie di soddisfazione vedere assistere anno dopo anno – ha dichiarato Barbara Meggetto – a una crescente partecipazione di volontari e cittadini, che in tutta la regione si rimboccano le maniche dimostrando una gran voglia di dare un contributo concreto per rendere più belli i centri storici e le periferie delle nostre città, troppo spesso vittime dell’indifferenza generale».

«Puliamo il Mondo – ha proseguito – non è solo una giornata di pulizia ma anche e soprattutto un momento dedicato alla riscoperta dei territori, al loro recupero e alla promozione di una convivenza tra i cittadini che abitano lo stesso luogo, che spesso prosegue oltre l’evento».

“Puliamo il mondo” più di 35 milioni di partecipanti

“Puliamo il Mondo” è l’edizione italiana di “Clean Up The World”, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 paesi. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Upi e di Anci. L’obiettivo della campagna è sensibilizzare i cittadini sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutti i territori.

«Abbiamo voluto dare un segnale chiaro – ha concluso l’assessore Cattaneo – che sia testimonianza di un obiettivo unico che accomuna tutti i cittadini, la salvaguardia e la cura dei nostri territori. Questi eventi organizzati nello stesso giorno per raccogliere i rifiuti abbandonati, saranno un’opportunità per dare un segnale concreto di attenzione ai temi dell’ambiente e sollecitare la consapevolezza ed il cambio di mentalità necessari per contribuire a salvare il pianeta».

Come aderire

L’adesione alle iniziative prevede la comunicazione via mail all’indirizzo verdepulito@regione.lombardia.it in cui si indica il programma delle attività e/o la compilazione della scheda di adesione pubblicata sul sito internet www.puliamoilmondo.it dove sono presenti tutte le informazioni per partecipare alla campagna.

I dettagli saranno resi noti sulla pagina dedicata all’evento sul portale di Regione Lombardia a questo link. Sarà anche possibile scaricare la grafica del logo della Giornata da utilizzare su tutti i materiali divulgativi e promozionali dedicati alla manifestazione.