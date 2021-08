Calendari di A1: sulla strada della Uyba c’è subito la ex capitana Gennari

Prima una “classica” da giocare in casa, contro Monza, poi una novità assoluta con la trasferta nelle Marche per affrontare la neopromossa Vallefoglia. Comincerà così la stagione di Serie A1 per la Unet E-Work Busto Arsizio che ha conosciuto oggi il proprio calendario, diramato dalla Lega Volley Femminile.

La squadra di coach Marco Musso – e della neo-campionessa olimpica Jordyn Poulter (nella foto con la confermata Camilla Mingardi) – inizierà il proprio cammino tricolore sul terreno di gioco di viale Gabardi contro il Vero Volley delle grandi ex Gennari e Orro. La ex capitana delle Farfalle, in particolare, esordirà con il team brianzolo proprio sul taraflex che la ha vista protagonista per ben quattro stagioni. Curioso anche il secondo incrocio per le biancorosse che giocheranno la settimana successiva a Urbino contro la Megabox che non nasconde ambizioni di fare bene al primo anno nella massima categoria.

Il campionato proseguirà poi con le partite contro Perugia (casa), Chieri (fuori) e Scandicci (casa) mentre alla sesta giornata è previsto lo scontro con le campionesse in carica – d’Italia e d’Europa – della Imoco Conegliano, con match d’andata al PalaVerde di Treviso. L’alternanza tra impegni casalinghi e trasferte continuerà quindi con Firenze, Bergamo, Novara (E-Work Arena, il 28 novembre), Trento, Roma e Casalmaggiore. Ultima di campionato con le bustocche opposte a Cuneo, con il girone di andata che si concluderà nel pomeriggio di Santo Stefano. La regular season si concluderà invece il 3 aprile per poi lasciare spazio ai playoff con otto squadre qualificate: i quarti e le semifinali mantengono la formula “due su tre” mentre la finale-scudetto potrà arrivare sino alla quinta partita (non oltre il 15 maggio). Invariata anche la Coppa Italia: il tabellone sarà stilato al termine del girone di andata, con i quarti di finale aperti alle prime otto della classifica con gare di sola andata, poi la Final Four il 5-6 gennaio.

«Sarà una partenza in salita perché nelle prime sei giornate incontreremo quattro delle cinque migliori classificate della scorsa stagione e quindi dovremo lavorare sodo da subito per farci trovare preparati – commenta a caldo il presidente della Uyba Volley, Giuseppe Pirola – Teniamo sempre in considerazione il problema Covid, ma la dura esperienza dell’anno scorso ci ha fortificato e insegnato tanto: sapremo organizzarci per il meglio anche in quest’ottica. Nella scorsa stagione nella prima parte abbiamo perso parecchi punti per questo motivo e stavolta non potremo permettercelo, quindi sarà fondamentale partire con il piede giusto. Vedo che affronteremo la maggior parte delle prime della classe in casa nel girone di andata e questo lo vedo come un fattore potenzialmente penalizzante, in quanto sappiamo che nel ritorno i punti valgono doppio o triplo, perchè si avvicinano i play-off, e noi saremo impegnati contro i top team quasi sempre in trasferta. Però tiriamo dritto per la nostra strada, con il nostro spirito UYBA che ci porta sempre a soffrire e a lottare. Cercheremo di migliorare ancora i risultati dell’anno scorso, con un aiuto in più, i nostri tifosi, che non vedo l’ora di rivedere sulle tribune della E-Work Arena».