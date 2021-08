Distrutta da ignoti la sede sindacale dell’ospedale di Varese

Vandali nella sede sindacale dell’ospedale di Circolo. È successo probabilmente nel weekend di ferragosto. A dare l’allarme, questa mattina, il personale addetto alle pulizie che, arrivando nella palazzina che ospita gli uffici delle rappresentanze sindacali, ha visto le porte rotte e ha sentito odore di bruciato.

All’interno, l’intero piano terra è stato visitato dagli sconosciuti che hanno incendiato la sede della Cgil. Hanno poi appiccato le fiamme nella sala comune delle riunioni e divelto la porta dell’ufficio della Fials dando fuoco alle risme di carta. Probabilmente le fiamme hanno intimorito gli stessi vandali che hanno usato l’estintore per domare i roghi.

I sindacati hanno presentato denuncia e sono arrivati gli agenti della Digos oltre ai colleghi della scientifica per effettuare i rilievi. Due computer sono spariti.

Incredulità tra i delegati sindacali che non riescono a spiegare le ragioni di questo atto. Secondo il delegato Fials Francesco Tucci sarebbe stata una bravata , sul posto sono anche state rinvenute un paio di bottiglie di spumante. Anche secondo Gianna Moretto, segretaria della Funzione pubblica della Cgil, recatasi sul posto, si tratterebbe di un atto compiuto da balordi in cerca di un bottino facile a Ferragosto, tenuto conto del fatto che lo stabile in cui è dislocata la sede sindacale è piuttosto isolato e lontano da occhi indiscreti.

Gli autori del gesto sarebbero entrati dal giardino accedendo dal cancello che dá su viale Borri. Prima avrebbero tentato di entrare dalla porta principale ma, dopo aver rotto il vetro, non sono riusciti ad aprire. Quindi hanno optato per l’accesso secondario distruggendo poi le porte dei diversi uffici al piani terreno.