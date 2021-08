L’Asst Sette Laghi riammette i visitatori in reparto: ecco le regole

Come anticipato, l’Asst Sette Laghi ha previsto nuove regole per l’accesso ai suoi ospedali.

Sul sito viene indicato che: “ giorno 6 agosto 2021:

l’accesso alle strutture sarà subordinato alla verifica della temperatura corporea che non dovrà superare i 37,5°C. Tale verifica sarà effettuata ai check point agli ingressi ben evidenziati da appositi cartelli. Si invitano comunque gli utenti a non uscire di casa se la temperatura supera il valore indicato.

che non dovrà superare i 37,5°C. Tale verifica sarà effettuata ai check point agli ingressi ben evidenziati da appositi cartelli. Si invitano comunque gli utenti a non uscire di casa se la temperatura supera il valore indicato. Per accedere gli utenti dovranno essere dotati di mascherina chirurgica (senza valvola).

(senza valvola). disinfettare le mani con gel alcolico.

ATTIVITA’ AMBULATORIALE

L’accesso alle strutture NON potrà avvenire con un anticipo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario dell’appuntamento;

L’utente interessato non potrà essere accompagnato con la sola eccezione dei casi già previsti (disabili, minori e persone non autosufficienti);

con la sola eccezione dei casi già previsti (disabili, minori e persone non autosufficienti); Nelle sale di attesa gli utenti dovranno sedersi rispettando il distanziamento, ovvero lasciando almeno un posto libero tra se stessi e gli altri utenti presenti.

DEGENZA in area Covid Free

È consentita per ciascun paziente la presenza di un visitatore alla volta, nella giornata. Ogni accesso del visitatore in reparto avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni, definite dalla direzione aziendale:

esibire certificazione verde o documentazione che attesti il possesso di una delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento

o documentazione che attesti il possesso di una delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento compilare l’ autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , da esibire nelle portinerie degli Ospedali,

, da esibire nelle portinerie degli Ospedali, utilizzare dei dispositivi di protezione individuale – mascherina chirurgica (senza valvola),

(senza valvola), disinfettare le mani con gel alcolico.

Al fine di rendere più agile la procedura, si chiede, se possibile, di recarsi in ospedale già in possesso di documentazione debitamente compilata e con la fotocopia del documento di riconoscimento.

Nuovi orari ingresso visitatori:

da lunedì a domenica dalle 12.00 alle 19.00 compatibilmente con l’attività di reparto

Terapie Intensive:

l’orario di visita deve essere concordato con il personale del reparto.

PRONTO SOCCORSO

È consentita per ciascun paziente la presenza di un accompagnatore alla volta, nella giornata, solo nelle sale di attesa del Pronto Soccorso.

Ogni accesso avviene nel rispetto delle seguenti indicazioni, definite dalla direzione aziendale:

esibire certificazione verde o documentazione che attesti il possesso di una delle condizioni che attestano la Certificazione Verde COVID-19, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento

compilare l’autocertificazione – dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da esibire al triage del pronto Soccorso,

utilizzare dei dispositivi di protezione individuale – mascherina chirurgica (senza valvola),

disinfettare le mani con gel alcolico.

Al fine di rendere più agile la procedura, si chiede, se possibile, di recarsi in ospedale già in possesso di documentazione debitamente compilata e con la fotocopia del documento di riconoscimento.

DEGENZA in area Covid

Gli accessi dei visitatori nelle aree Covid non sono ammessi, salvo in specifiche condizioni. L’autorizzazione per accedere viene rilasciata dal personale del reparto.

ULTERIORI INDICAZIONI

La presenza continuativa o prolungata dell’accompagnatore è consentita solo delle seguenti categorie:

· un accompagnatore di paziente minore,

· un accompagnatore di donna in gravidanza, anche nella fase di travaglio,

· un accompagnatore/caregiver/badante di utente/paziente con particolari condizioni cliniche o socio-assistenziali,

· un accompagnatore di paziente in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”