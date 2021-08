Leo Messi lascia il Barcellona

Dopo Valentino Rossi che si ritira, anche Leo Messi che lascia il Barcellona. Lo ha annunciato la società blaurgrana con una stringata nota diffusa alla stampa intorno alle 20 di giovedì 5 agosto.

Dopo 21 anni finisce la storia d’amore tra il Barcellona e uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, arrivato in Catalunya dall’Argentina da bambino, accolto e curato quando aveva problemi di crescita, è diventato La Pulga, la pulce, un autentico fenomeno con la palla tra i piedi.

Ha vinto tutto, campionati, coppe, trofei, Palloni d’Oro. Il suo contratto è scaduto e le regole imposte dalla Liga, la federazione spagnola, impediscono al Barcellona di rinnovare alle cifre (folli) richieste dal calciatore di Rosario.

Ora Messi è libero, senza contratto, occasione, si fa per dire, per le grandi d’Europa disposte a svenarsi per prendere l’erede di Maradona, pagandogli uno stipendio da capogiro: possono farlo in pochissimi, vedremo chi se lo aggiudicherà.