Piazza Risorgimento a Gallarate: schiamazzi, secchiata d’acqua e denuncia

Gli ubriachi in piazza nella notte non vanno d’accordo con le finestre aperte d’estate e così in piazza Risorgimento a Gallarate agli schiamazzi con un rimedio un po’ d’altri tempi, la secchiata d’acqua gettata dalla finestra.

È l’ultimo episodio di una convivenza “animata” nella grande piazza, dove ormai da anni non mancano gli attriti tra i residenti e i frequentatori dello spazio urbano, che si ritrovano in particolare verso i portici sul lato edificato con grandi palazzi. In questo caso le intemperanze “vocali” di uno dei presenti – un cittadino pakistano – e la reazione dei residenti hanno provocato poi anche l’intervento dei carabinieri, che hanno denunciato l’uomo.

I problemi di “convivenza urbana” in piazza Risorgimento sono concentrati (ormai da dieci anni) sul lato orientale della piazza, quello con i giardinetti più ampi e con la statua di Carducci, ma soprattutto con un distributore automatico richiama molte persone a ogni ora del giorno e della notte. Anche se – va detto – di per sé la presenza di più persone non significa sempre comportamenti scorretti, sono frequenti problemi e qualche episodio più animato.

Un intervento di 118 e carabinieri per un’aggressione sotto i portici, nella primavera scorsa

Di recente è stato approvato un dehors intorno al monumento al Carducci, circoscrivendo ancora un po’ di più i problemi di convivenza all’area sotto i portici. Famiglie e bambini si ritrovano soprattutto nel piccolo parco giochi realizzato nel 2016, molto frequentato in particolare da chi abita nella popolosa zona “oltreferrovia” (vie Monsignor Macchi-Curioni-Mameli), rimasta priva di spazi verdi pubblici in mezzo ai condomìni.

Resta appunto la frequentazione dei portici, di fronte alla caffetteria automatica, a volte con momenti e comportamenti sopra le righe come quello che ha fatto scattare la secchiata d’acqua nella notte. I residenti hanno anche pagato l’installazione di telecamere, che saranno collegate alla centrale della Polizia Locale per meglio monitorare l’area.