Piazza Risorgimento a Gallarate, proviamo con i tavolini

Contro il degrado in Piazza Risorgimento a Gallarate, adesso ci si prova con i tavolini.

Ci prova il Bar Giardino, storica attività che affaccia sui portici a lato della piazza: da venerdì 2 luglio infatti il bar inaugura l’estivo con tavolini nello zona intorno al monumento del Carducci.

Il monumento è ormai da alcuni anni usato come luogo di ritrovo, una seduta alternativa dopo che sono state rimosse le panchine poco distanti, oltre l’area giochi. Il problema non è tanto l’uso come seduta in sé, quanto l’uso scorretto che si accompagna: a testimoniarlo le bottiglie di birra e i rifiuti abbandonati, ma anche le scritte vandaliche che da un paio di anni almeno “decorano” lo storico busto del Carducci.

Ora i residenti della zona vogliono riappropriarsi dello spazio. «Per questo la possibilità di mettere i tavolini attorno alla statua per noi é così importante, per riportare la gente in piazza» dice Mara Marchesini, del Bar Giardino. «Trovo poi bellissimo bere e mangiare in un giardino sotto le piante».

I problemi di “convivenza urbana” in piazza Risorgimento sono concentrati (ormai da dieci anni e più) sul lato orientale della piazza, quello appunto con i giardinetti più ampi e con la statua di Carducci, di fronte ai portici, dove un distributore automatico richiama molte persone a ogni ora del giorno e della notte.

Prima il centrosinistra aveva provato a intervenire inserendo un’area giochi, che oggi è abbastanza frequentata da bambini, almeno di giorno. Il centrodestra prima ha rimosso le panchine nella zona verso via Foscolo, poi ha introdotto la videosorveglianza. In primavera è tornato il mercato di quartiere, una volta a settimana c’è un banco di prodotti alimentari che anima un po’ l’area verso via Foscolo. Ora l’idea del Bar Giardino interviene verso la zona più problematica, quella tra il Carducci e i portici.

La piazza rimane molto frequentata da persone che passano tempo all’aperto, specie di giorno, al sabato e alla domenica si vedono anche molti ragazzini e famiglie, che arrivano spesso dalla vicina, popolosa zona oltre il ponte della ferrovia (pressoché priva di spazi verdi).

Certo la situazione è problematica nella zona verso il distributore automatico, che in alcuni momenti è particolarmente “animata”, anche per la presenza di persone ubriache (con qualche momento più teso).