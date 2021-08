A Saronno si rinnova l’incontro tra Harley-Davidson “Sportster” e solidarietà

Si rinnova a Saronno l’appuntamento più amato dagli “sportsteristi” lombardi, gli appassionati di Harley-Davidson modello Sportster, che anche quest’anno potranno coniugare passione e solidarietà nel corso della SL Night 2021.

Il raduno motociclistico, aperto a tutti, si terrà al birrificio Mopps di Saronno domenica 12 settembre a partire dalle 11.

«Si tratta di una giornata pensata per tutti e adatta anche per le famiglie – spiegano gli organizzatori – con tante Harley-Davidson, buon cibo, ottima musica, animazione per bambini, barber shop, tattoo, stand dei migliori preparatori, bancarelle e tanto altro». L’ingresso alla SL Night è libero rispettando le normative anti Covid.

Qui tutte le foto della prima edizione

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione (con l’evento 2020 annullato a causa della pandemia) è promossa e curata da Sportsteristi Lombardi, gruppo Facebook attivo nell’organizzazione di eventi motociclistici, creazione di momenti di aggregazione ed eventi benefici.

I fondi raccolti durante la giornata saranno devoluti a favore della onlus Occhi Azzurri di Cremona, un’associazione nata dall’esigenza di una famiglia di affrontare una patologia genetica rara di cui è affetto Orlando, uno dei figli. Sin da subito è stata una fucina di idee e progetti dando vita in pochi anni ad una serie di attività che spaziano dalla ricerca scientifica ad un centro estivo per bambini con disabilità nel neurosviluppo, una sede nel cuore della città aperta ad iniziative e convegni con medici specialisti e ricercatori. Progetti attuati che vanno in un’unica direzione: attivare servizi a sostegno delle famiglie che affrontano l’esperienza di malattie genetiche che portano alla disabilità.

Qui la locandina dell’evento