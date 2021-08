Torna il caldo, poi domenica anche i temporali

Due giorni di tempo piacevole, soleggiato e asciutto, nonostante qualche nube qua e là. Poi da domenica tornano afa e possibili temporali.

Sono le previsioni meteo per i prossimi giorni. Ecco la previsione redatta dal Centro Geofisico Prealpino.

Oggi, venerdì 20 agosto, ci siamo svegliati con nuvolosità irregolare, che però è in lenta dissoluzione, con schiarite soleggiate sempre più ampie. Asciutto. Nel pomeriggio ben soleggiato e caldo con poche nuvole di bel tempo sui monti. Foschia.

Le temperature massime si spingeranno fino a 28/31 °C (foto di Marino Foina: Arolo, Leggiuno).

Sabato 21 agosto bel tempo estivo, soleggiato e caldo con massime in ulteriore lieve rialzo (massime 29-33°). Nuvole di bel tempo nel pomeriggio sui monti ma asciutto. Leggera foschia.

Domenica 22 agosto 2021 sarà soleggiato e afoso sulla pianura ma via via nuvoloso su Alpi e Prealpi con temporali dal pomeriggio in probabile estensione anche alla pianura in serata.

Vento In quota debole/moderato da WSW, al suolo brezze con rinforzi irregolari presso i temporali.