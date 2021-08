Un’opera dell’illustratrice Kiki Skipi nel cuore di Lugano

Dopo la grande opera di Lucamaleonte, AUL è lieta di annunciare un nuovo intervento urbano che sarà

realizzato nel quadro del LongLake Festival, in pieno centro storico a Lugano. Questa è la volta

dell’illustratrice italiana Kiki Skipi, che sarà al lavoro nel Vicolo Crocicchio Cortogna di Lugano dal 3 al 9 agosto 2021.

L’opera, in linea con il percorso artistico di Kiki, evocherà un universo immaginario e fantastico, abitato da personaggi senza volto e si svilupperà su due pareti, che, situate una di fronte all’altra, vanno a stringere il passaggio costituendo così lo stretto vicolo. A intervento terminato il passante potrà sentirsi letteralmente immerso… è infatti al mondo lacustre a cui questo lavoro enigmatico è ispirato. Ma l’immersione a cui si allude va ancor più in profondità: per Kiki, che disegna da sempre, fare arte equivale ad andare dall’analista. Si tratta infatti, ogni volta, di condividere un profondo viaggio introspettivo alla ricerca di sé stessi. L’artista sarà al lavoro indicativamente dalle 09:00 alle 17:00.

In caso di brutto tempo l’artista non sarà al lavoro. Sono dunque possibili variazioni di date e orari.